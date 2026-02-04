Bolojan: "Primăriile ar trebui să reducă impozitele până la minimul legal"

Premierul Ilie Bolojan a apreciat că primăriilor ar trebui să li se permită revenirea la nivelul minim al impozitelor, cu condiţia ca acestea să nu scadă sub pragul prevăzut de lege, conform Agerpres.

Pentru a permite astfel de ajustări la nivelul administraţiilor locale sunt necesare modificări legislative, a declarat premierul miercuri, la o conferinţă de presă la Palatul Victoria, potrivit sursei.

"Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea maşinilor. Unele primării, având în vedere nivelul anterior sau aplicând majorări mai mari, au ajuns în situaţia în care nivelul efectiv depăşeşte minimul legal. Datorită discuţiilor apărute în spaţiul public, unele primării doresc să reducă nivelul impozitelor la minimul legal. Legislaţia actuală nu le permite acest lucru. Le-a permis să crească mai mult decât minimul, dar nu să scadă”, a explicat Bolojan, relatează Agerpres.

Premierul a adăugat că administraţiilor locale ar trebui să li se permită atât majorarea, cât şi reducerea impozitelor în funcţie de politicile locale, subliniind că nicio scădere nu poate coborî sub plafonul minim stabilit prin lege, conform sursei.

"Putem analiza în ce măsură această corecţie poate fi făcută prin legislaţie. Sigur, ar trebui să facem asta cât mai rapid, înainte de aprobarea bugetului, astfel încât înainte de aprobarea bugetelor locale să fie implementate toate modificările necesare. Anul acesta a fost unul deosebit din punct de vedere al impozitelor, pentru că acestea au fost adoptate foarte târziu, din cauza contestaţiilor la Curtea Constituţională, şi nu a fost timp de clarificări. Unele primării comunicau date eronate, iar lucrurile s-au stabilizat abia după două-trei săptămâni”, a menţionat premierul, mai precizează sursa.

Ilie Bolojan a precizat că a discutat aceste aspecte cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, în cursul zilei de miercuri, conform unui comunicat oficial. Acesta din urmă declarase, marţi seară, că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei privind majorările de taxe şi impozite locale prin reducerea acestora cu până la 50%, în limitele stabilite de Executiv, potrivit surselor Agerpres.

"Răspunsul nu poate fi dat simplu, pentru că problema impozitelor pe proprietate este complexă şi are o aplicare largă, dar aş face câteva precizări. România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai apropiat de preţul de piaţă al locuinţelor, fiecare localitate având o marjă de aplicare a procentului. Această schemă ar trebui să se aplice de la finalul acestui an, deci suntem într-o formulă intermediară”, a spus Bolojan, subliniază Agerpres.