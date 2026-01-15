Bundesliga: Bayern Munchen s-a impus la Koln, scor 3-1

Echipa germană Bayern Munchen a revenit de la 0-1 miercuri seara, la în deplasare, şi a învins cu 3-1 pe FC Koln, în etapa a 17-a din Bundesliga, potrivit news.ro.

Linton Maina a înscris primul gol al partidei de pe RheinEnergieStadion, în minutul 41, şi se părea că gazdele vor intra cu avantaj minim la pauză, însă Serge Gnabry a egalat în al cincilea minut de prelungire al primei părţi şi a fost 1-1.

În repriza secundă Min-jae Kim a făcut 2-0 în minutul 71, iar puştiul Lennart Karl a învhis tabela cu golul din minutul 84. Bayern s-a impus cu 3-1 şi îşi continuă parcursul invincibil din campionat, unde este lider, cu 47 de puncte.

Borussia Dortmund este a doua, cu 36 de puncte.