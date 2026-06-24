BURSELE LUMII Declin în sectorul global al tehnologiei

Bursele europene au urmat un curs descendent ieri, investitorii având, din nou, temeri legate de evaluările ridicate ale companiilor de tehnologie şi inteligenţă artificială.

• London Stock Exchange

- Titlurile EasyJet Plc s-au apreciat cu 1,9%, la 527,20 pence la ora locală 14.51. Compania aeriană low-cost din Marea Britanie a respins oferta de preluare, în valoare de 4,74 miliarde de lire sterline (6,26 miliarde de dolari), de la firma americană de investiţii Castlelake, acuzând-o că încearcă să o cumpere ”la preţ redus”, conform BBC.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,02%, la 10.435,64 puncte la ora 14.52.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au apreciat cu 0,1%, la 61,02 euro la ora 15.37, cele ale Mercedes-Benz Group AG au coborât cu 0,08%, la 45,50 euro. Maşinile electrice şi hibride au continuat să susţină piaţa auto din UE în luna mai, înmatriculările crescând cu 3,2% în ritm anual, la 955.013 unităţi, potrivit Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile.

- Indicele DAX a scăzut cu 1,1%, la 24.869,09 puncte la ora 15.39.

• Euronext Amsterdam

- Acţiunile Heineken NV, al doilea mare producător de bere din lume, au urcat cu 2,3%, la 72,66 euro la ora 15.42. Compania l-a numit ieri pe Rafael Oliveira în funcţia de preşedinte - director general, fiind prima dată când aceasta numeşte un outsider în funcţia de CEO, conform Reuters.

- Titlurile ASML Holding NV au coborât cu 5,1%, la 1.571,40 euro la ora 15.43, pe fondul declinului din sectorul global al tehnologiei.

- Indicele AEX a scăzut cu 1,4%, la 1.068,22 puncte la ora 15.43.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, cotinuând vânzarea masivă de acţiuni ale companiilor tehnologice.

- Acţiunile Chevron Corp. au coborât cu 0,03%, la 175 de dolari la ora locală 10.36. Compania petrolieră şi Microsoft Corp. au anunţat un acord pe 20 de ani pentru alimentarea cu energie a unui centru de date uriaş din vestul statului Texas, potrivit CNBC.

- Titlurile Oracle Corp. s-au depreciat cu 1,3%, la 172,77 dolari la ora 10.37. Oracle a renunţat, pe plan global, la aproximativ 21.000 de angajaţi în ultimul an, anunţă BBC.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,02%, la 51.724,35 puncte la ora 10.39, S&P 500 a scăzut cu 0,9%, la 7.406,82 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile SpaceX Corp., companie cu operaţiuni în domeniul zborurilor spaţiale, s-au apreciat cu 2,7%, la 158,80 dolari la ora 10.39. SpaceX a încheiat un acord major cu startup-ul american Reflection AI pentru furnizarea de capacitate de calcul destinată dezvoltării inteligenţei artificiale, într-un contract care ar putea ajunge la o valoare totală de 6,3 miliarde de dolari până în 2029, anunţă CNBC.

- Titlurile Micron Technology Inc., companie de semiconductori, au consemnat un minus de 9,7%, atingând 1.039,85 dolari la ora 10.41, înainte de raportarea financiară din această săptămână, respectiv pe fondul vânzărilor masive de acţiuni din domeniul tehnologiei, la nivel global.

- În acelaşi context, acţiunile Qualcomm Inc. s-au depreciat cu 8,5%, la 203,02 dolari la ora 10.42, cele ale Alphabet Inc., deţinătorul Google, cu 0,6%, la 346,75 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 1,3%, la 25.820,43 puncte la ora 10.44.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, pe fondul evoluţiilor din sectorul tehnologiei.

- În acest context, acţiunile Sony Group Corp. din Japonia au scăzut cu 0,8%, la 3.159 yeni.

- Titlurile Nissan Motor Co. au coborât cu 3,8%, la 305 yeni. Constructorul auto a oprit lucrările pentru dezvoltarea unei versiuni electrice a modelului Qashqai, cel mai bine vândut model al său în Europa, în contextul în care îşi reduce gama şi costurile, spun surse citate de Reuters.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 3,6%, la 69.788,38 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile WiseTech Global Ltd. au pierdut 4,4%, ajungând la 28,76 dolari australieni. Compania australiană de soluţii software a negat existenţa oricărei anchete legate de preşedintele executiv Richard White în urma relatărilor din presă privind o cerere de viză, precizând că problema îl priveşte pe el personal şi nu societatea.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,3%, la 8.787 puncte.