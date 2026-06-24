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BVB Aprecieri pentru majoritatea indicilor

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 24 iunie

Aprecieri pentru majoritatea indicilor

Ultima ediţie Fidelis a fost înregistrată în sistemul bursier

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat preponderent creşteri în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în pofida incertitudinilor de pe scena politică, după ce propunerea privind guvernul condus de Adrian Veştea a fost respinsă în Parlament, precum şi a declinului pieţelor globale. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a avut un avans de 0,49%, până la 31.015 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,27%, la 6.029 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la aproape 1,04 miliarde de lei, în condiţiile în care ultima ofertă de titluri de stat Fidelis, în valoare de 940 milioane de lei, a fost înregistrată în sistemul bursier. Tranzacţiile cu acţiuni s-au ridicat la 72,5 milioaene de lei, în vreme ce schimburile cu ETF-uri au fost de 7,5 milioane de lei.

În piaţa ”regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania, al căror rulaj s-a ridicat la 33 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 37 de lei, în scădere cu 0,48%.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile OMV Petrom, care au urcat cu 0,38%, la preţul de 1,044 de lei, în condiţiile unor schimburi de 7,6 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz s-au apreciat cu 1,69%, la preţul de 14,46 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 4,4 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Nuclearelectrica, care s-au depreciat cu 2,34%, la preţul de 71 de lei, schimburile cu titlurile producătorului de energie ridicându-se la 4,1 milioane de lei.

În piaţa ”deals” a fost înregistrat un schimb cu acţiuni Lion Capital, în valoare de 1,05 milioane de lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 4,2 lei, cu 0,47% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a marcat un avans de 0,79%, până la 2.341 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, s-a depreciat cu 0,24%, la 103.356 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a coborât cu 0,04%, până la 1.011 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1. ”Energopetrol” (ENP): +11,90%

2. ”Şantierul Naval Orşova” (SNO): +5,56%

3. ”Bucur” (BUCV): +5,00%

4. ”Transilvania Broker de Asigurare" (TBK): +4,29%

5. ”Aerostar" (ARS): +3,25%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Nuclearelectrica” (SNN): -2,34%

2. ”Comelf” (CMF) : -2,27%

3. ”Romcarbon" (ROCE): -1,89%

4. ”Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră” (EFO): -1,88%

5. ”Longshield Investment Group” (LONG): -1,77%

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