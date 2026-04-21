BVB deschide în scădere pe fondul crizei politice; BET pierde peste 2%

A.I.
Piaţa de Capital / 21 aprilie, 10:51

PSD retrage sprijinul politic pentru Ilie Bolojan; premierul spune că rămâne în funcţie

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au deschis în scădere sesiunea de tranzacţionare de astăzi, în contextul crizei politice din ţara noastră, după ce PSD a anunţat, ieri, că îi retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni avea un recul de 1,89%, la 5.501 de puncte, după trei sferturi de oră de la deschiderea sesiunii de tranzacţionare, în vreme ce indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale pieţei noastre, era în depreciere cu 2,13%, până la 28.084 puncte. Ieri, principalul coş de acţiuni de la BVB, a avut o scădere de 1,87%, cea mai mare depreciere zilinică de o lună şi jumătate.

Decizia retragerii susţinerii premierului a fost adoptată în urma unui referendum intern al Partidului Social Democrat, la care au participat circa 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai Consiliului Politic Naţional al PSD, fiind susţinută de o majoritate covârşitoare, de 97,7% dintre voturi ”pentru”.

”Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Am înţeles acest lucru (...) vă asigur că în conformitate cu ceea ce aţi votat, în zilele următoare, vom acţiona”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

În schimb, în urma unei şedinţe interne a Partidului Naţional Liberal, premierul Ilie Bolojan a anunţat că va continua să îşi exercite mandatul. El a catalogat decizia PSD de retragere a sprijinului politic drept ”complet greşită şi total iresponsabilă”, menţionând că va asigura guvernarea. La rândul său, liderul Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, şi-a exprimat susţinerea pentru premier, anunţând că nu va ieşi de la guvernare.  

În acest context, Bursa de Valori Bucureşti, toţi indicii erau în scădere după jumătate de oră de la deschiderea sesiunii de tranzacţionare. Acţiunile Banca Transilvania aveau un declin de 2,94%, până la 36,3 lei, pe fondul unui rulaj de 9,5 milioane lei, în vreme ce acţiunile BRD - Groupe Societe Generale se depreciau cu 3,37%, la 28,65 lei, în condiţiile unor schimburi în valoare de 0,7 milioane lei.

Titlurile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom se depreciau cu 0,45%, la 0,9955 lei, pe fondul unor schimburi de 0,9 milioane lei, în timp ce acţiunile Romgaz aveau un declin de 2,27%, până la 12,04 lei, în condiţiile unei valori a tranzacţiilor de 1,9 milioane lei.

Titlurile Hidroelectrica se depreciau cu 2,47%, la 150,2 lei, în condiţiile unor schimburi de 0,7 milioane lei, în timp ce acţiunile Nuclearelectrica aveau un recul de 3,07%, până la 69,5 lei, pe fondul unei valori tranzacţionate de 1,5 milioane lei. Titlurile Fondul Proprietatea erau în scădere cu 1,41%, la 0,56 lei, în contextul unor schimburi de 0,3 milioane lei.

După trei sferturi de oră de la deschiderea sesiunii bursiere, valoarea tranzacţiilor de la BVB se ridica la 31 milioane lei, aproape 15% din media zilnică a acestui an, de circa 215 milioane lei, sumă ce conţine totuşi şi ofertele de titluri de stat Fidelis, ce ridică artificial media.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, avea un recul de 1,83%, până la 2.062 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, se deprecia cu 1,7%, la 99.775 de puncte.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 21.04.2026, 10:58)

    oricum BiETul era exagerat de obez !

    a venit vremea să strângă și el cureaua ! 

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

