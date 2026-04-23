Canada intră în cursa lansărilor spaţiale comerciale

Autorităţile din Canada au anunţat intenţia de a permite lansări spaţiale comerciale de pe teritoriul naţional, într-un demers care urmăreşte atât dezvoltarea unei industrii strategice, cât şi reducerea dependenţei de Statele Unite. Iniţiativa vine într-un moment în care piaţa globală a serviciilor spaţiale este în plină expansiune, iar competiţia între state pentru atragerea investiţiilor în acest domeniu devine tot mai intensă, informează Reuters.

• Proiect legislativ pentru reglementarea lansărilor

Guvernul de la Ottawa a prezentat un proiect de lege care ar permite autorităţilor canadiene să reglementeze şi să supravegheze lansările de rachete comerciale, precum şi revenirea pe Pământ a vehiculelor spaţiale. Potrivit Ministerului Transporturilor, cadrul legislativ este gândit pentru a crea condiţii favorabile investiţiilor şi pentru a susţine dezvoltarea infrastructurii necesare unui sector spaţial competitiv. „Această iniţiativă ar putea atrage investiţii de miliarde de dolari, ar genera locuri de muncă bine plătite şi ar contribui la diversificarea economiei”, se arată în comunicatul oficial.

• Singura ţară din G7 fără capacitate proprie de lansare

În prezent, Canada este singurul stat din G7 care nu dispune de propriile facilităţi de lansare spaţială, bazându-se în principal pe infrastructura americană. Această dependenţă a devenit tot mai problematică în contextul tensiunilor comerciale şi al dorinţei de autonomie strategică, în special în domenii de vârf precum industria aerospaţială.

• Investiţii şi ambiţii strategice

Pentru a recupera decalajul, autorităţile canadiene au anunţat recent o investiţie de 200 de milioane de dolari canadieni într-un port spaţial ce va fi construit în provincia Noua Scoţie. În paralel, Canada intenţionează să se alăture unei iniţiative a NATO care vizează dezvoltarea unei reţele comune de capacităţi de lansare spaţială pentru statele membre. Estimările oficiale indică faptul că industria lansărilor comerciale ar putea ajunge la o valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari canadieni. Deşi îşi propune să îşi reducă dependenţa de Statele Unite, Canada rămâne un partener tradiţional în domeniul spaţial.

Recent, colonelul Jeremy Hansen a devenit primul cetăţean non-american implicat într-o misiune spre Lună, marcând un moment important în colaborarea bilaterală, informează presa canadiană. De asemenea, Canada este cunoscută pentru contribuţiile sale tehnologice, precum braţele robotizate Canadarm, utilizate atât pe navetele spaţiale americane, cât şi pe Staţia Spaţială Internaţională.

• O miză economică şi geopolitică

Decizia de a dezvolta capacităţi proprii de lansare reflectă o schimbare de strategie: de la rolul de partener tehnologic la cel de actor independent pe piaţa spaţială globală. Într-un context marcat de competiţie economică şi transformări geopolitice, accesul autonom la spaţiu devine nu doar o oportunitate comercială, ci şi un element esenţial al securităţii şi suveranităţii tehnologice.