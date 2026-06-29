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Canicula - sute de mii de păsări de curte au murit; fermierii francezi, complet depăşiţi

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 30 iunie

Canicula - sute de mii de păsări de curte au murit; fermierii francezi, complet depăşiţi

English Version

Valul de căldură care afectează Europa de Vest produce efecte severe nu doar asupra populaţiei, ci şi asupra agriculturii. În Franţa, temperaturile extreme au dus la moartea a sute de mii de păsări de curte, punând presiune pe întregul lanţ de gestionare a deşeurilor zootehnice şi determinând autorităţile să ia în calcul măsuri de urgenţă, inclusiv îngroparea la fermă, informează Reuters. Fenomenul este raportat în contextul unui episod de caniculă fără precedent, în care temperaturile au atins în unele zone 44,3°C, potrivit datelor meteorologice recente.

Mortalitate masivă în fermele avicole

Conform industriei avicole franceze, pierderile sunt semnificative în special în regiunile Bretania şi Pays de la Loire, cele mai importante zone producătoare de păsări din ţară.

„În cele două regiuni ale noastre cu cea mai mare producţie de păsări de curte, observăm o mortalitate excesivă din cauza căldurii”, a declarat Yann Nedelec, reprezentant al grupului francez din industria avicolă ANVOL. Acesta a precizat că fenomenul afectează atât fermele industriale, cât şi pe cele cu creştere în aer liber, estimând pierderi de cel puţin câteva sute de mii de animale, deşi cifrele finale nu sunt încă disponibile.

Un sistem de colectare depăşit de amploarea fenomenului

În mod normal, animalele moarte sunt colectate şi transportate către instalaţii specializate de ecarisaj. Însă amploarea actuală a mortalităţii a depăşit capacitatea serviciilor. Camerele de Agricultură din regiunile afectate au transmis că sistemul de colectare este suprasolicitat şi nu mai poate face faţă volumului de carcase. În unele cazuri, fermierilor li s-a recomandat să acopere animalele moarte cu materiale absorbante, precum rumeguş sau aşchii de lemn, până la preluarea acestora.

Îngroparea la fermă, soluţie de avarie

Autorităţile iau în calcul autorizarea îngropării directe în ferme, însă doar în condiţii stricte de mediu şi după verificări tehnice. Măsura ar fi una excepţională, menită să evite riscurile sanitare şi logistice generate de acumularea rapidă a mortalităţilor. Situaţia din ferme vine pe fondul unui val de caniculă care afectează mai multe state europene, provocând: decese în rândul populaţiei; închiderea şcolilor; pene de curent; perturbări în agricultură, inclusiv recoltarea cerealelor pe timp de noapte. În unele zone din Franţa, temperaturile extreme au depăşit praguri istorice, amplificând impactul asupra ecosistemelor şi agriculturii.

Presiune tot mai mare pe sectorul agricol

Franţa este al treilea producător de păsări de curte din Uniunea Europeană, după Polonia şi Spania, iar concentrarea mare a producţiei în anumite regiuni face ca efectele valurilor de căldură să fie amplificate. Experţii avertizează că astfel de episoade extreme, devenite tot mai frecvente în contextul schimbărilor climatice, vor pune presiune crescândă pe fermele intensive, infrastructura veterinară şi lanţurile de distribuţie alimentară.

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