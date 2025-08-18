Casa Albă, scena unui summit decisiv pentru Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează luni o vizită la Washington împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina, relatează AFP, de la care precizăm următoarele.

Această întâlnire la Casa Albă, precedată de noi atacuri ruseşti sângeroase în mai multe oraşe ucrainene, urmează să fie o premieră în acest format de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

Ea urmează să permită abordarea unor posibile concesii teritoriale şi furnizarea unor garanţii de securitate în vederea încheierii celui maisângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial.

”Preşedintele ucrainean Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte”, a avertizat Trump într-o serie de mesaje postate pe reţeaua sa Truth Social - în care exercită în mod clar presiuni asupra liderului ucrainean să renunţe la anumite pretenţii.

”Nu se pune problema” ca Kievul să recupereze controlul Crimeei anexate de către Moscova în 2014 şi nici să intre în NATO avertizează miliardarul, care se felicită că n-au fost ”nicodată attâ de mulţi lideri europeni în acelaşi timp” la Casa Albă.

În afară de Zelenski, sunt aşteptaţi preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, britanic Keir Starmer şi preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen.

Preşedintele ucrainean urmează să se întâlnească mai întâi tête-à-tête cu Trump, începând de la ora locală 13.00 (20.00, ora României).

Liderii europeni li se vor alătura după aceea.

La sosirea la Washington, Zelenski a dat asigurări că Ucraina împărtăşeşte ”dorinţa profundă de a pune capăt acestui război rapid şi în moc fiabil”.

Însă a precizat că ”pacea (trebuie) să fie durabilă”, spre deosebire de garanţiile oferite Kievului după căderea fostei Uniuni Sovietice (URSS) sau de acordurile semnate cu Moscova după anexarea Crimeei şi începutul războiului în estul Ucrainei.

”Rusia trebuie să pună capăt acestui război pe care ea însăşi l-a declanşat. Iar eu sper ca forţa noastră comună cu America, cu prietenii noştri europeni, va constrânge Rusia la o pace adevărată”, subliniază el pe reţele de socializare, dându-i asigurări preşedintelui american de ”recunoştinţă pentru invitaţia sa”.

Ultima sa vizită la Casa Albă a avut loc la 28 februarie, când a fost admonestat şi umilit în mod public în Biroul Oval de către preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său J. D. Vance, care i-au reproşat lipsa de recunoştinţă faţă de ajutorul american.

Imprevizibilul miliardar republican a dat în ultimele luni semne de frustrare faţă de Vladimir Putin, însă l-a primit cu mare pompă în Alaska vineri.

El nu ascunde faptul că aşteaptă ca Kievul să accepte concesii teritoriale - până în prezent respinse de către Zelenski.

În afară de problema Crimeei, evocată în mod explicit de către Donald Trump, un oficial la curent cu discuţii la telefon care au avut loc sâmbătă între preşedintele american şi lideri europeni a declarat AFP că acesta susţine o propunere a Moscovei potrivit căreia Kievul să cedeze în totalitate regiunile Doneţk şi Lugans (est) şi ca frontul să fie ”îngheţat” regiunile Herson şi Zaporojie.

Rusia a proclamat în septembrie 2022 anexarea acestor patru regiuni ucrainene, în pofida faptului că trupele ruse nu le controlează în totalitate.

Emisarul american Steve Witkoff a dat asigurări că Moscova a făcut ”anumite concesii” teritoriale cu privire la ”cinci regiuni” ucrainene, citând doar ”o discuţie importantă despre Doneţk”, o regiune care constituie o prioritate militară a Kremlinului.

Problema garanţiilor de securitate oferite Kievului în schimbul unui compromis urmează să ocupe un loc central în discuţiile de luni.

În timp ce se întorcea din Alaska, Donald Trump a evocat pista unei clauze a securtiăţii colective - inspirată de Artoclul 5 al NATO -, însă în afara cadrului Alianţei Nord-Atlantice, considerată de Moscova drept o ameninţare existenţială.

Potrivit uli Emmanuel Macron, europenii urmează să-l întrebe pe Trump ”până în ce punct” se va alătura garanţiilor de securitate.

Donald Trump a sugerat un summit tripartit cu Putin şi Zelenski, ”dacă totul merge bine” atunci când se va întâlni cu preşedintele ucrainean.

În cazul unui eşec al negocierilor, şeful diplomaţiei american Marco Rubio a avertizat că Washingtonul ar putea impune ”noi sancţiuni” Moscovei.

Kremlinul, care are avantajul pe front, este acuzat de mult de către Kiev şi aliaţii acestuia de faptul că trage de timp şi prezintă pretenţii maxinaliste.

”Un armistiţiu este necesar pentru că Rusia va continua să facă totul pentru a ne teroriza populaţia”, a reacţionat şeful administraţiei prezideţiale ucrainene Andrii Iermak, în timp ce Rusia bombarda, în noaptea de duminică spre luni, regiunile Sumî şi Harkov (nord-est), atacuri soldate cu cel puţin trei morţi, inclusiv un copil mic, potrivit autorităilor regionale.