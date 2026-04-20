Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CC Tax Advisory: „Statul digitalizează ruşinarea contribuabilului mai repede decât dreptul lui la apărare”

Miscellanea / 20 aprilie, 19:36

Publicarea online a datornicilor fiscali locali poate fi legală doar dacă trece testul proporţionalităţii. În forma actuală, mecanismul ridică probleme de secret fiscal, coerenţă procedurală şi eficienţă reală la colectare. Guvernul a stabilit, prin HG nr. 220/2026, pragurile minime pentru includerea contribuabililor în listele debitorilor la bugetele locale: 1.200 lei pentru persoane fizice şi 5.000 lei pentru persoane juridice. Listele se publică trimestrial, iar radierea se face în 15 zile de la stingerea integrală a obligaţiilor restante.

CC Tax Advisory atrage atenţia că discuţia nu este dacă statul poate publica în abstract asemenea liste, ci dacă modelul ales respectă cerinţele de proporţionalitate, necesitate şi coerenţă juridică. Codul de procedură fiscală tratează datoriile contribuabilului ca informaţii protejate de secretul fiscal, dar acelaşi Cod obligă organele fiscale să publice pe pagina de internet proprie lista debitorilor şi cuantumul obligaţiilor restante. „Avem o contradicţie pe care statul nu mai poate să o ocolească: datoria fiscală este, în principiu, informaţie protejată de secretul fiscal, dar devine publică automat imediat ce trece de un prag administrativ. Asta înseamnă că nu mai vorbim doar despre colectare, ci despre expunere reputaţională cu efecte economice directe”, a declarat Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

CC Tax Advisory subliniază că, în cauza L.B. contra Ungariei, CEDO nu a spus că statele nu pot publica liste de debitori fiscali. A spus ceva mai important: nu poţi construi o listă automată, nediferenţiată şi stigmatizantă fără să demonstrezi de ce publicarea acelei persoane şi a acelor date este necesară şi proporţională pentru scopul urmărit. Cu alte cuvinte, nu este suficient să invoci generic „interesul colectării”. Legiuitorul trebuie să arate că a cântărit situaţiile diferite în care se află contribuabilii şi că nu pune în aceeaşi categorie, fără discernământ, evazionistul, contribuabilul aflat în blocaj temporar de lichiditate şi contribuabilul care contestă în instanţă o creanţă fiscală. Or, modelul românesc este vulnerabil exact aici: el porneşte de la simpla existenţă a unei restanţe şi nu de la conduita fiscală a persoanei, de la intenţie sau de la caracterul definitiv al situaţiei juridice.

Cornelia Năstase, adaugă: „Asta spune, de fapt, CEDO: nu ai voie să faci liste fiscale cu logica plasei de pescuit. Nu poţi arunca aceeaşi măsură peste toţi, fără să conteze dacă vorbim despre rea-credinţă, despre un litigiu în curs sau despre o dificultate temporară de plată. În momentul în care pui pe aceeaşi listă şi contribuabilul care contestă suma în instanţă, şi rău-platnicul autentic, nu mai faci administrare fiscală inteligentă, ci stigmatizare în masă. România are nevoie de colectare mai inteligentă, nu de ruşinare mai rapidă. Digitalizarea eficientă înseamnă comunicare clară, prevenţie, eşalonări realiste şi selecţie inteligentă a riscului fiscal”.

CC Tax Advisory subliniază şi o asimetrie care spune mult despre filosofia actuală a administraţiei fiscale. Pentru comunicarea actului administrativ fiscal, legea merge gradual: prin poştă cu confirmare de primire, prin remiterea actului, iar dacă aceste căi nu funcţionează, prin publicitate. În această ultimă ipoteză, art. 47 din Codul de procedură fiscală prevede afişarea unui anunţ la sediul organului fiscal şi pe pagina de internet proprie, actul fiind considerat comunicat după 15 zile. În schimb, pentru lista debitorilor, publicarea online a numelui şi a cuantumului datoriei este mecanismul central al presiunii reputaţionale.

„Pe scurt: pentru actul care stă la baza datoriei, statul păstrează o procedură graduală şi prudentă. Pentru stigmatizarea contribuabilului, merge direct la publicare online. Presiunea reputaţională este digitală şi rapidă; garanţiile procedurale rămân birocratice şi lente”, a adăugat Cornelia Năstase.

Din perspectivă economică, CC Tax Advisory avertizează că o asemenea măsură poate produce exact efectul opus celui declarat. Pentru firmele aflate deja sub presiune de cash-flow, publicarea numelui pe lista debitorilor poate afecta contractele, relaţia cu băncile şi accesul la finanţare, reducând tocmai capacitatea de a plăti. În loc să accelereze colectarea, măsura poate accelera deteriorarea poziţiei financiare a contribuabilului.

„Lista ruşinii poate arăta bine politic, dar asta nu înseamnă că şi funcţionează bine din punct de vedere fiscal. Un contribuabil care nu are lichiditate nu devine solvabil pentru că este expus online. În schimb, poate deveni mai repede insolvabil. Statul riscă să obţină mai puţini bani şi mai multe litigii”, a punctat Cornelia Năstase.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

20 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 aprilie
Ediţia din 20.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

