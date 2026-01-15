Ce înseamnă securitatea cibernetică unificată pentru companiile din România

Există un moment în viaţa oricărei companii în care tehnologia încetează să mai fie doar un instrument şi devine infrastructură critică. Digitalizarea accelerată a economiei a adus beneficii clare pentru companii, dar şi un nivel de expunere fără precedent la riscuri cibernetice. Pe măsură ce infrastructurile IT devin mai complexe, distribuite între reţele, cloud, aplicaţii şi dispozitive, securitatea nu mai poate fi tratată fragmentat.

În acest context, Orange Romania a făcut recent un pas strategic şi a fondat SCUT - o nouă companie de de securitate cibernetică unificată, care va oferi un mix unic de servicii la noi în ţară, alături de Orange Cyberdefense, lider european în domeniu.

Într-un mediu de business tot mai dependent de tehnologie, atacurile cibernetice nu mai sunt evenimente izolate, ci riscuri recurente, cu efecte directe asupra operaţiunilor, reputaţiei şi performanţei financiare. Pe acest fond, securitatea cibernetică devine o decizie de business. SCUT propune o abordare matură şi integrată, în care controlul, claritatea şi reacţia rapidă devin parte din fundaţia digitală a companiilor.

„Securitatea cibernetică unificată devine esenţială într-un mediu digital tot mai complex. SCUT a fost construit pentru a elimina fragmentarea şi pentru a oferi companiilor o abordare coerentă, care le permite să îşi gestioneze riscurile digitale într-un mod clar şi controlabil, la nivel de business”, declară Mădălin Dumitru, CEO SCUT.

De ce nu mai funcţionează securitatea fragmentată

Multe companii au investit, în timp, în diverse tehnologii de securitate. Antivirus, firewall, soluţii pentru cloud, monitorizare. Problema nu este lipsa lor, ci faptul că nu fac parte dintr-o strategie şi o soluţie unificată. Atunci când aceste sisteme nu „vorbesc” între ele, apar zone fără vizibilitate, iar detecţia atacurilor devine lentă sau incompletă.

SCUT pleacă de la această fragmentare şi o tratează direct. Nu adaugă încă un strat de tehnologie, ci le leagă pe cele existente într-un sistem unitar, care oferă vizibilitate reală asupra infrastructurii: ce se întâmplă, unde, de ce şi ce e de făcut mai departe.

Concret, SCUT reuneşte într-un singur cadru servicii esenţiale de securitate cibernetică, de la evaluarea riscurilor şi gestionarea vulnerabilităţilor, până la detectare avansată, răspuns la incidente şi suport pentru conformitate. Portofoliul include servicii precum Cyber Risk Assessment, Vulnerability Management, Threat Hunting, Managed Detection & Response (MDR), asistenţă post-incident şi consultanţă prin Virtual BISO, toate livrate integrat, sub aceeaşi umbrelă operaţională. Pot fi integrate sisteme şi platforme/aplicaţii existente, dar pot fi introduse şi noi soluţii, oferite de către SCUT.

Securitatea începe înainte de atac

Un atac cibernetic nu apare de nicăieri. De cele mai multe ori, exploatează slăbiciuni cunoscute, ignorate sau amânate. SCUT pune accent exact pe această zonă: evaluare şi prevenţie.

Prin servicii de Cyber Risk Assessment, Vulnerability Assessment şi Threat Hunting, companiile nu primesc doar liste de probleme, ci o imagine clară a riscurilor reale - cele care pot afecta direct operaţiunile, datele sau relaţia cu clienţii.

Statisticile din industrie arată că majoritatea atacurilor exploatează vulnerabilităţi cunoscute, unele vechi de ani de zile. SCUT adresează această problemă prin prioritizare inteligentă, bazată pe automatizare şi AI, astfel încât organizaţiile să se concentreze pe ce contează cu adevărat, nu pe alerte irelevante.

Protecţie activă şi reacţie rapidă, 24/7

Oricât de bine ai preveni, întrebarea nu mai este dacă, ci când. De aceea, nucleul SCUT este componenta de Managed Detection & Response (MDR) - un serviciu care înseamnă, în termeni simpli, că cineva se uită permanent, ştie ce caută şi ştie ce are de făcut atunci când apare un semnal de alarmă. Acesta e oferit în parteneriat cu Orange Cyberdefense, lider european în industria de securitate cibernetică, cu peste 50.000 de clienţi şi venituri de 1,6 miliarde de euro anual. Prin acest parteneriat, serviciile SCUT vor beneficia de bune practici internaţionale, tehnologii validate şi metodologii operaţionale testate la scară europeană.

Tehnologiile EDR (Endpoint Detection & Response) şi XDR (Extended Detection & Response) reprezintă una dintre principalele componente din MDR. Concret, prin EDR sunt securizate dispozitivele individuale, prin monitorizare şi răspuns la ameninţările detectate. Iar prin XDR detecţia este extinsă pe mai multe layere de securitate, inclusiv endpoint-uri, reţele, cloud şi email, ofering o privire completă, corelată, atât pentru prevenţie, cât şi pentru răspunsul la incidente. Însă, aceste servicii nu pot fi eficiente fără profesioniştii din spate, care analizează constant şi iau decizii rapid.

„Diferenţa dintre un incident gestionabil şi unul cu impact major este adesea timpul de reacţie. Prin SCUT, am construit o soluţie care combină vizibilitatea completă, automatizarea, dar şi expertiza umană, astfel încât companiile să nu fie nevoite să gestioneze singure situaţii critice”, explică Valentin Popa, CTO SCUT.

După atac nu mai e loc de improvizaţie

Atunci când un incident are loc, improvizaţia costă timp, bani şi încredere. De aceea, SCUT include servicii dedicate de asistenţă post-incident, care acoperă tot ce urmează după momentul critic: investigaţie, remediere, cyber risk assesment. Şi desigur că totul este susţinut în continuare de către MDR.

Obiectivele sunt clare: revenirea rapidă la operaţiuni normale, protejarea sistemelor şi evitarea afectării altor elemente de infrastructură digitală, reducerea pierderilor financiare şi protejarea clienţilor şi partenerilor şi menţinerea încrederii acestora în business.

Conformitate simplificată într-un cadru reglementat tot mai strict

Noile reglementări europene, precum NIS2, alături de GDPR şi standardele ISO, adaugă presiune suplimentară asupra organizaţiilor. SCUT tratează conformitatea ca pe un proces integrat, nu ca pe o bifă. Prin Virtual BISO, un consult digital pentru securitatea cibernetică, companiile sunt ajutate să înţeleagă ce li se aplică, ce trebuie să facă şi cum pot rămâne conforme fără a-şi bloca resursele interne.

Evaluările interne de securitate, actualizarea politicilor, auditarea furnizorilor şi suportul în incidente sunt integrate într-un cadru coerent, adaptat nivelului de maturitate al fiecărei organizaţii.

O soluţie construită pentru realităţile peisajului digital

SCUT nu este o soluţie „one size fits all”. Este modulară, scalabilă şi adaptabilă - de la companii mici, până la organizaţii mari şi instituţii publice. Implementarea se face gradual, iar serviciile sunt calibrate în funcţie de industrie, maturitate digitală şi obiective de business.

Prin această iniţiativă, Orange îşi consolidează rolul de partener strategic pentru digitalizarea sigură a economiei româneşti, aducând împreună infrastructura, tehnologia şi expertiza necesare pentru a transforma securitatea cibernetică dintr-o vulnerabilitate într-un avantaj competitiv.

Securitatea ca parte din strategia de business

Într-un mediu economic din ce în ce mai dependent de tehnologie, securitatea cibernetică nu mai este doar o responsabilitate a departamentului IT. Este o decizie de business. Prin SCUT, Orange Romania propune o abordare matură şi integrată, în care securitatea devine un proces continuu, clar şi controlabil - un scut activ pentru afacerea ta. Dacă din ce în ce mai multe companii încep să adopte această abordare unificată asupra securităţii cibernetice, rezilienţa digitală la nivel naţional poate creşte enorm.

