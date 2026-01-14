Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cererea de locuinţe din SUA - solidă în Est şi Vest, slabă în Sud

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 14 ianuarie

Cererea de locuinţe din SUA - solidă în Est şi Vest, slabă în Sud

Tiparele din era pandemiei, inversate Creşteri de două cifre ale preţurilor locuinţelor în New York, Connecticut şi New Jersey Texas şi Florida - cele mai slabe pieţe imobiliare din America

Cererea de locuinţe din SUA este mai solidă, anul acesta, în regiunile din Estul şi Vestul mijlociu, în timp ce slăbeşte în Sud, ceea ce marchează o inversare a tiparelor din era pandemiei, conform unei analize visualcapitalist.com. Aceasta arată că, în Sud, stocul de locuinţe a crescut cu 3,6% peste nivelurile de dinainte de pandemie, alimentat de un val de activitate în construcţia de locuinţe. În schimb, în Nord-Est, stocul a scăzut cu 51%, alimentând creşterea preţurilor.

În baza datelor furnizate de Home Economics, analiza arată regiunile în care preţurile locuinţelor au cele mai mari creşteri, respectiv cele mai importante scăderi.

Top 10 pieţe imobiliare cu cea mai rapidă creştere

Având în vedere accesibilitatea relativă şi proximitatea faţă de oraşele mari, pieţele din nord-estul SUA - în special din New York, Connecticut şi New Jersey - au înregistrat creşteri de două cifre ale preţurilor locuinţelor din august 2022 până în prezent.

Pe primul loc în clasamentul general se află Rochester, New York, cu o creştere de 31%, unde preţul mediu al unei locuinţe este de 286.000 de dolari. Următorul pe listă este Hartford, Connecticut, cu un plus de 29% (404.000 de dolari - preţul mediu al unei locuinţe), deoarece cumpărătorii din afara statului au alimentat masiv piaţa.

Urmează, până la locul al zecelea: Milwaukee, Wisconsin (+27%, preţ mediu 363.000 de dolari), New Haven, Connecticut (+27%, 404.000 dolari), Albany, New York (+26%, 374.000 dolari), Newark, New Jersey (+26%, 641.000 dolari), Camden, New Jersey (+25%, 392.000 dolari), Buffalo, New York (+24%, 300.000 dolari), New Brunswick, New Jersey (+24%, 593.000 dolari), Bridgeport, Connecticut (+24%, 744.000 dolari).

Pieţele din sudul SUA sunt cele mai afectate

La polul opus, Texas şi Florida se confruntă cu cele mai slabe pieţe imobiliare din America. Deşi preţurile locuinţelor din Austin au crescut vertiginos în timpul pandemiei, acestea au scăzut cu 12% în trei ani. În timpul pandemiei, construcţia de locuinţe a crescut masiv în Texas şi Florida. Dar, acum, multe dintre aceste locuinţe sunt goale. În Cape Coral, Florida, vânzătorii reduc preţurile pentru a atrage cumpărători pe o piaţă lentă. De menţionat că North Port şi Cape Coral sunt pieţe afectate de creşterea primelor de asigurare şi de cererea scăzută.

În vest, Oakland este singura zonă metropolitană din top 10 al scăderii preţurilor locuinţelor, valorile fiind cu 3% mai mici faţă de august 2022. Chiar şi aşa, preţurile medii ale locuinţelor rămân ridicate, la 906.000 de dolari, determinate de accesibilitatea relativă a oraşului în comparaţie cu San Francisco.

Top 10 scăderi ale preţurilor locuinţelor arată astfel: Austin, Texas (-12%, la 448.000 dolari), North Port, Florida (-10%, la 408.000 dolari), Cape Coral, Florida (-10%, la 358.000 dolari), Dallas, Texas (-4%, la 412.000 dolari), Lakeland, Florida (-4%, la 313.000 dolari), Deltona, Florida (-4%, la 344.000 dolari), Fort Worth, Texas (-4%, la 360.000 dolari), New Orleans, Los Angeles (-3%, la 276.000 dolari), Oakland, California (-3%, la 906.000 dolari), San Antonio, Texas (-2%, la 318.000 dolari).

(Articol preluat din revista Bursa Construcţiilor)

Rochester, New York, este cea mai atractivă piaţă imobiliară din SUA, cu preţuri în creştere cu 31% în ultimii trei ani, determinată de concurenţa acerbă şi de preţurile accesibile ale locuinţelor.

