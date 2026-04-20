Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CFA România: Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce beneficii reale economiei

S.B.
Piaţa de Capital / 20 aprilie, 19:42

Asociaţia CFA România anunţă că apreciază iniţierea dezbaterilor privind listarea unor pachete minoritare din companiile de stat, considerând că acest demers este benefic pentru economia României şi poate contribui la creşterea bunăstării românilor.

Asociaţia CFA România, organizaţia profesioniştilor în investiţii, preocupată de dezvoltarea economiei româneşti, a realizat şi lansat studiul „Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor pachete minoritare din companiile de stat”.

Analiza arată că listarea unor participaţii minoritare poate aduce venituri importante la bugetul de stat, atât prin vânzarea de acţiuni, cât şi prin taxe pe câştiguri şi dividende, fără ca statul să piardă controlul asupra companiilor.

Studiul mai evidenţiază că listarea la bursă duce la mai multă transparenţă şi bună guvernanţă şi la o administrare mai bună a companiilor. Listarea unor pachete minoritare aduce mai multă transparenţă, dar nu conduce la pierderea controlului decizional al statului în companii. Regulile de raportare devin mai stricte, se asigură mai multă vizibilitate asupra deciziilor şi costurilor care devin mai greu de influenţat politic. În acelaşi timp, companiile listate tind să fie mai eficiente şi mai profitabile, lucru validat de rezultatele studiului menţionat.

De altfel marea majoritate a companiilor multinaţionale care oferă servicii esenţiale sau sunt mari angajatori în Romania, respectiv din sectoarele energie, telecomunicaţii, apă, bancar, IT, auto sunt listate în ţările lor de origine.

Un alt avantaj important este dezvoltarea pieţei de capital din România. Prin listare, mai mulţi investitori - inclusiv fondurile de pensii - pot investi în aceste companii, ceea ce ajută economia să crească şi valorifică mai bine economiile existente în ţară.

„ Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat reprezintă o oportunitate pentru România de a creşte transparenţa şi responsabilitatea în administrarea acestora, precum şi de a atrage investitori, fără a pierde controlul asupra companiilor. Statul va rămâne acţionar majoritar şi va continua să deţină controlul decizional asupra administrării acestora. În acelaşi timp, această măsură generează venituri suplimentare la buget şi contribuie la dezvoltarea pieţei de capital din România.”, a declarat Adrian Codirlaşu, CFA - preşedintele Asociaţiei CFA România.

Asociaţia CFA România îşi exprimă disponibilitatea de a contribui, prin expertiza membrilor săi, la susţinerea acestui demers şi la promovarea unor soluţii care să sprijine dezvoltarea economiei româneşti.

Studiul „Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor pachete minoritare din companiile de stat” evidenţiază beneficii directe pentru companii şi stat.

Transparenţă crescută

Obligaţiile de raportare financiară, de guvernanţă şi sustenabilitate (ESG) sporesc responsabilitatea companiilor faţă de public şi acţionari.

Performanţă mai bună

Companiile listate tind să fie mai profitabile, iar managementul devine mai eficient, acţionând sub presiunea pieţei şi a aşteptărilor investitorilor.

Guvernanţă şi control public îmbunătăţite

Listarea face deciziile manageriale mai transparente şi mai greu de influenţat politic, iar Consiliile de Administraţie capătă un rol activ în apărarea interesului acţionarilor - inclusiv al statului român.

Contribuţie directă şi indirectă la bugetul de stat

Studiul evidenţiază faptul că listarea unor participaţii minoritare generează venituri bugetare atât prin vânzarea de acţiuni, cât şi prin efecte secundare benefice:

- Taxe şi impozite suplimentare pe câştiguri de capital şi dividende, aplicabile investitorilor minoritari;

- Sume directe la buget: Listarea suplimentară a unor pachete minoritare din companii deja listate, precum Hidroelectrica, Romgaz sau Nuclearelectrica, poate aduce miliarde de lei la buget, fără ca statul să îşi piardă poziţia de control;

- Fondurile de pensii administrate privat - investitori instituţionali stabili şi activi - contribuie la dezvoltarea pieţei de capital şi susţin economia reală prin plasamente în acţiuni ale companiilor de stat.

Opinia Cititorului ( 4 )





  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 19:57)

    Scandarea lozincii “nu ne vindem țara” dovedește ca încă nu se înțelege bine ce este o bursa de valori. Se confundă probabil cu bursele studenților sau cu activitatea cazinourilor. Carente de educație financiară; nu se înțelege legătura dintre burse, dinamică de capital și modernizarea economică.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 20:12)

      se înțelege ce este aia o bursa de valori. de aia nu se "investește" de către populație, ca știu exact ce este aia bursa de valori. mai degrabă bursa valorilor.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 20.04.2026, 20:26)

      nu mai lătra cu bursa BVB S.A. care e de un jalnic unikat !

      acele pachete minoritare, nu apucă săracii ca tine să cumpere nici 10 shares deoarece vei fi inundat cu „scrisori de garanție” ! 

      :

      fă-ți tu un Start-Up de progresist și vino cu el la bursă !!! 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 20:11)

    beneficii reale cum ar fi extragerea profitului în locul investițiilor. si ceva insider trading, ca ar fi păcat ca reglementatori sa nu aibă fiecare în buzunarul de la piept o faima din ce reglementează. pai ce facem, muncim degeaba?

Ziarul BURSA

20 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

20 aprilie
Ediţia din 20.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb