CFA România: Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce beneficii reale economiei

Asociaţia CFA România anunţă că apreciază iniţierea dezbaterilor privind listarea unor pachete minoritare din companiile de stat, considerând că acest demers este benefic pentru economia României şi poate contribui la creşterea bunăstării românilor.

Asociaţia CFA România, organizaţia profesioniştilor în investiţii, preocupată de dezvoltarea economiei româneşti, a realizat şi lansat studiul „Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor pachete minoritare din companiile de stat”.

Analiza arată că listarea unor participaţii minoritare poate aduce venituri importante la bugetul de stat, atât prin vânzarea de acţiuni, cât şi prin taxe pe câştiguri şi dividende, fără ca statul să piardă controlul asupra companiilor.

Studiul mai evidenţiază că listarea la bursă duce la mai multă transparenţă şi bună guvernanţă şi la o administrare mai bună a companiilor. Listarea unor pachete minoritare aduce mai multă transparenţă, dar nu conduce la pierderea controlului decizional al statului în companii. Regulile de raportare devin mai stricte, se asigură mai multă vizibilitate asupra deciziilor şi costurilor care devin mai greu de influenţat politic. În acelaşi timp, companiile listate tind să fie mai eficiente şi mai profitabile, lucru validat de rezultatele studiului menţionat.

De altfel marea majoritate a companiilor multinaţionale care oferă servicii esenţiale sau sunt mari angajatori în Romania, respectiv din sectoarele energie, telecomunicaţii, apă, bancar, IT, auto sunt listate în ţările lor de origine.

Un alt avantaj important este dezvoltarea pieţei de capital din România. Prin listare, mai mulţi investitori - inclusiv fondurile de pensii - pot investi în aceste companii, ceea ce ajută economia să crească şi valorifică mai bine economiile existente în ţară.

„ Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat reprezintă o oportunitate pentru România de a creşte transparenţa şi responsabilitatea în administrarea acestora, precum şi de a atrage investitori, fără a pierde controlul asupra companiilor. Statul va rămâne acţionar majoritar şi va continua să deţină controlul decizional asupra administrării acestora. În acelaşi timp, această măsură generează venituri suplimentare la buget şi contribuie la dezvoltarea pieţei de capital din România.”, a declarat Adrian Codirlaşu, CFA - preşedintele Asociaţiei CFA România.

Asociaţia CFA România îşi exprimă disponibilitatea de a contribui, prin expertiza membrilor săi, la susţinerea acestui demers şi la promovarea unor soluţii care să sprijine dezvoltarea economiei româneşti.

Studiul „Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor pachete minoritare din companiile de stat” evidenţiază beneficii directe pentru companii şi stat.

Transparenţă crescută

Obligaţiile de raportare financiară, de guvernanţă şi sustenabilitate (ESG) sporesc responsabilitatea companiilor faţă de public şi acţionari.

Performanţă mai bună

Companiile listate tind să fie mai profitabile, iar managementul devine mai eficient, acţionând sub presiunea pieţei şi a aşteptărilor investitorilor.

Guvernanţă şi control public îmbunătăţite

Listarea face deciziile manageriale mai transparente şi mai greu de influenţat politic, iar Consiliile de Administraţie capătă un rol activ în apărarea interesului acţionarilor - inclusiv al statului român.

Contribuţie directă şi indirectă la bugetul de stat

Studiul evidenţiază faptul că listarea unor participaţii minoritare generează venituri bugetare atât prin vânzarea de acţiuni, cât şi prin efecte secundare benefice:

- Taxe şi impozite suplimentare pe câştiguri de capital şi dividende, aplicabile investitorilor minoritari;

- Sume directe la buget: Listarea suplimentară a unor pachete minoritare din companii deja listate, precum Hidroelectrica, Romgaz sau Nuclearelectrica, poate aduce miliarde de lei la buget, fără ca statul să îşi piardă poziţia de control;

- Fondurile de pensii administrate privat - investitori instituţionali stabili şi activi - contribuie la dezvoltarea pieţei de capital şi susţin economia reală prin plasamente în acţiuni ale companiilor de stat.