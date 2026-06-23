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Chevron va alimenta cu gaze naturale un uriaş centru de date Microsoft

S.B.
Companii / 23 iunie, 12:15

Chevron va alimenta cu gaze naturale un uriaş centru de date Microsoft

Compania petrolieră Chevron şi Microsoft au anunţat un acord pe 20 de ani pentru alimentarea cu energie a unui centru de date uriaş din vestul statului Texas, destinat dezvoltării şi operării aplicaţiilor de inteligenţă artificială, informează news.ro.

Proiectul, denumit Project Kilby, va avea un consum estimat de aproape 2,7 gigawaţi de electricitate, echivalentul necesarului energetic pentru aproximativ două milioane de locuinţe.

Cea mai mare parte a energiei va fi produsă cu ajutorul unor turbine pe gaze naturale furnizate de GE Vernova, partener al Chevron. Alte turbine vor fi furnizate de Caterpillar.

Sistemul energetic va fi dedicat exclusiv centrului de date şi nu va fi conectat la reţeaua publică de electricitate, ceea ce îi va permite să funcţioneze independent de infrastructura energetică regională.

Proiectul urmează să fie construit în comitatul Reeves din Texas, însă lucrările nu au început încă. Chevron estimează că decizia finală de investiţie va fi luată până la sfârşitul acestui an, iar centrul de date ar urma să primească energie începând din 2028.

Acordul reflectă expansiunea accelerată a infrastructurii de inteligenţă artificială a Microsoft. Compania intenţionează să investească aproximativ 190 de miliarde de dolari în acest an, cu 61% mai mult decât în 2025, pentru dezvoltarea centrelor de date şi a serviciilor AI.

Parteneriatul evidenţiază şi schimbarea strategiei energetice a Microsoft. Deşi compania a investit masiv în energie regenerabilă pentru compensarea emisiilor de carbon generate de centrele sale de date, cererea uriaşă de electricitate pentru inteligenţa artificială determină compania să caute şi alte surse stabile de energie.

Noelle Walsh, preşedinta operaţiunilor cloud şi inovaţiei la Microsoft, a declarat că dezvoltarea rapidă a inteligenţei artificiale necesită infrastructură energetică care să poată fi extinsă rapid şi să funcţioneze continuu, fără întreruperi.

La rândul său, Chevron susţine că poate furniza gaze naturale în mod fiabil şi la costuri competitive din bazinul Permian, una dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol şi gaze din Statele Unite, situată în vestul Texasului şi sud-estul statului New Mexico.

Nu este prima dată când Microsoft apelează la surse energetice alternative pentru alimentarea centrelor sale de date. În 2024, compania a investit şi în repornirea centralei nucleare Three Mile Island din Pennsylvania, considerând energia nucleară o soluţie pentru alimentarea permanentă a infrastructurii AI.

Proiectul Kilby ilustrează tendinţa tot mai vizibilă din industria tehnologică: marile companii de inteligenţă artificială încep să investească direct în surse dedicate de energie, deoarece reţelele electrice existente au dificultăţi în a susţine consumul uriaş generat de noile centre de date.

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