Ciucu: De săptămâna viitoare, poliţiştii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea

T.B.
Politică / 20 ianuarie, 11:23

Ciucu: De săptămâna viitoare, poliţiştii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea

Poliţiştii locali îi vor amenda, începând de săptămâna viitoare, pe cei care nu plătesc parcarea, a anunţat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

În prezent, serviciul de parcări este "o glumă", a scris edilul general pe Facebook.

El a menţionat că pentru un loc de parcare se încasează în medie doar 2 din 12 ore, deoarece "s-a dus vestea" că PMB nu poate impune plata, din cauză că angajaţii firmei de parking nu au calitatea de agenţi constatatori, a explicat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Un alt motiv pentru nivelul scăzut al încasărilor îl reprezintă "avalanşa" de gratuităţi, a mai precizat primarul pe pagina sa de socializare.

"Am dat dispoziţie Poliţiei Locale ca de săptămâna aceasta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna aceasta, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va aplica amenzi. De asemenea, Poliţia Locală va prelua cele 7 maşini, 'OZN-urile', cum li se spune popular, care vor înregistra şi emite automat amenzile. Am rugat Poliţia Locală a Sectorului 6 să asiste Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)", a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

În Bucureşti, aproximativ 100.000 de maşini au gratuităţi în condiţiile în care există 40.000 de locuri de parcare, a mai scris primarul pe pagina sa de socializare.

Beneficiază de gratuitate peste 5.000 de maşini ale presei, a explicat Ciprian Ciucu pe Facebook.

"Multe zeci de mii de maşini ale persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor (am fost informat că aici exista şi un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menţine gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu această destinaţie, conform legii", a precizat edilul pe Facebook.

De asemenea, există 86.000 de maşini electrice şi hibride, inclusiv "mild hybrid", care "se bat" pe cele circa 40.000 de locuri de parcare, a mai transmis Ciprian Ciucu pe pagina sa de socializare.

"Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere, pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuităţi, iar bugetul PMB este în piuneze. Cât despre a crea noi locuri de parcare, voi veni cu informaţii pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcţie de buget şi poate... parteneriate public-privat. Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există", a adăugat primarul general al Capitalei pe Facebook.

Ciucu a informat că i-a cerut viceprimarului Stelian Bujduveranu să opereţionalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcţioneze în Inelul Central, dar decizia finală va fi luată după discuţii cu primarii sectoarelor, a declarat primarul pe pagina sa de socializare.

  1. 1.  Ilegal
    (mesaj trimis de Marian B în data de 20.01.2026, 11:33)

    ? parcarea este tratată ca serviciu comercial 

    ? firma S.A. este beneficiarul direct 

    ? Poliția Locală doar „execută” încasarea

