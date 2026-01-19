Clifford Chance Badea a asistat tranzacţii de peste 30 miliarde de euro în 2025

Biroul din România al firmei globale de avocatură Clifford Chance a înregistrat în 2025 o dublare a numărului şi a valorii tranzacţiilor asistate faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Clifford Chance Badea a fost implicat în 2025 în tranzacţii locale şi multi-juristicţionale cu o valoare cumulată de peste 30 de miliarde de euro. Acest an a fost cel mai intens din punct de vedere al activităţii de la intrarea pe piaţa românească din 2006, arată raportul firmei.

Performanţa a fost susţinută de consolidarea practicilor tradiţionale de Banking&Finance, Pieţe de Capital şi Corporate M&A, dar şi de dezvoltarea accelerată a practicii de Energie, care a asistat proiecte majore din zona energiei regenerabile, mai adaugă în comunicat sursa citată.

Managing Partner-ul Clifford Chance Badea, Daniel Badea, a declarat că anul 2025 a fost „extrem de intens”, cu un număr mare de tranzacţii complexe, atât pe piaţa locală, cât şi la nivel regional. Afirmaţia reflectă dinamica investiţiilor din economia românească, potrivit comunicatului de presă.

În 2025, Clifford Chance Badea a asistat tranzacţii importante de pe piaţa românească, printre care fuziuni şi achiziţii, tranzacţii majore în sectorul energiei, proiecte de energie regenerabilă şi achiziţii de infrastructură. De asemenea, activitatea a vizat oferte publice şi emisiuni de obligaţiuni, finanţări sustenabile şi tranzacţii de tip green bonds, precum şi operaţiuni de finanţare suverană prin emisiuni de euroobligaţiuni şi împrumuturi bilaterale, arată raportul firmei.

Biroul din Bucureşti a fost implicat în proiecte transfrontaliere, inclusiv securitizări, project finance, investigaţii şi litigii internaţionale. Astfel, Clifford Chance Badea a fost desemnată Casa de Avocatură a Anului în România de International Financial Law Review (IFLR) şi Central and Eastern Europe Awards.

Clifford Chance este prezentă pe piaţa din România din 2006, iar anul acesta marchează 20 de ani de activitate pe plan local, subliniază comunicatul remis redacţiei.