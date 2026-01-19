Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Clifford Chance Badea a asistat tranzacţii de peste 30 miliarde de euro în 2025

U.B.
Companii / 19 ianuarie, 16:52

Clifford Chance Badea a asistat tranzacţii de peste 30 miliarde de euro în 2025

Biroul din România al firmei globale de avocatură Clifford Chance a înregistrat în 2025 o dublare a numărului şi a valorii tranzacţiilor asistate faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Clifford Chance Badea a fost implicat în 2025 în tranzacţii locale şi multi-juristicţionale cu o valoare cumulată de peste 30 de miliarde de euro. Acest an a fost cel mai intens din punct de vedere al activităţii de la intrarea pe piaţa românească din 2006, arată raportul firmei.

Performanţa a fost susţinută de consolidarea practicilor tradiţionale de Banking&Finance, Pieţe de Capital şi Corporate M&A, dar şi de dezvoltarea accelerată a practicii de Energie, care a asistat proiecte majore din zona energiei regenerabile, mai adaugă în comunicat sursa citată.

Managing Partner-ul Clifford Chance Badea, Daniel Badea, a declarat că anul 2025 a fost „extrem de intens”, cu un număr mare de tranzacţii complexe, atât pe piaţa locală, cât şi la nivel regional. Afirmaţia reflectă dinamica investiţiilor din economia românească, potrivit comunicatului de presă.

În 2025, Clifford Chance Badea a asistat tranzacţii importante de pe piaţa românească, printre care fuziuni şi achiziţii, tranzacţii majore în sectorul energiei, proiecte de energie regenerabilă şi achiziţii de infrastructură. De asemenea, activitatea a vizat oferte publice şi emisiuni de obligaţiuni, finanţări sustenabile şi tranzacţii de tip green bonds, precum şi operaţiuni de finanţare suverană prin emisiuni de euroobligaţiuni şi împrumuturi bilaterale, arată raportul firmei.

Biroul din Bucureşti a fost implicat în proiecte transfrontaliere, inclusiv securitizări, project finance, investigaţii şi litigii internaţionale. Astfel, Clifford Chance Badea a fost desemnată Casa de Avocatură a Anului în România de International Financial Law Review (IFLR) şi Central and Eastern Europe Awards.

Clifford Chance este prezentă pe piaţa din România din 2006, iar anul acesta marchează 20 de ani de activitate pe plan local, subliniază comunicatul remis redacţiei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 19 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 ianuarie
Ediţia din 19.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0921
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3799
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4851
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8746
Gram de aur (XAU)Gram de aur656.9613

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb