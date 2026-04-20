CMS a asistat Scatec în finanţarea unui portofoliu de proiecte solare de 190 MW în România

S.B.
Companii / 20 aprilie, 19:38

CMS a asistat producătorul norvegian de energie regenerabilă Scatec cu privire la finanţarea în valoare de 100 milioane euro acordată de Banca Europeană de Investiţii (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Comercială Română (BCR) pentru portofoliul său de proiecte solare „Dobrun & Sadova” din România, cu o capacitate instalată totală de 190 MW.

Portofoliul reprezintă primele proiecte ale Scatec în România şi este localizat în judeţele Dolj şi Olt, în sudul ţării.

CMS este consultantul juridic al Scatec în România încă de la intrarea a companiei pe piaţa locală, oferind asistenţă juridică extinsă în domeniul energiei, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea proiectelor şi obţinerea cu succes a unui contract în cadrul primei licitaţii CfD organizate în România.

În cadrul acestui proiect, CMS a asistat Scatec în legătură cu toate aspectele finanţării, inclusiv documentaţia de finanţare şi garanţiile aferente.

Varinia Radu, Partener şi Deputy Head of CEE Energy Projects and Construction Practice Group, Head of Energy and Projects la CMS România şi Head of Oil & Gas în CEE,

declară: „Această tranzacţie remarcabilă vine după participarea cu succes a Scatec la prima licitaţie CfD din România şi arată cât de rapid a evoluat piaţa locală de energie regenerabilă. În acelaşi timp, confirmă angajamentul pe termen lung al Scatec faţă de dezvoltarea energiei regenerabile în regiune. Ne bucurăm că am putut fi alături de Scatec încă de la intrarea sa pe piaţa românească şi că vedem acum proiectul intrând în faza de construcţie.”

Ramona Dulamea, Senior Counsel, Energy, Projects and Environment, CMS România, adaugă: „Am avut o colaborare excelentă cu Scatec pe tot parcursul acestui proiect. Alinierea cerinţelor cadrului CfD cu documentaţia proiectului şi structura de finanţare a fost un proces complex, care a presupus o abordare integrată şi o coordonare foarte atentă între toate echipele implicate.”

Kateryna Chechulina, Partener Finance, CMS Ucraina, adaugă: „Această tranzacţie se remarcă prin complexitatea structurii proiectului, a mecanismului de finanţare şi a cadrului CfD recent introdus, fiind necesară o coordonare atentă între aspectele contractuale, de reglementare şi de finanţare. Ne bucurăm că am fost alături de Scatec într-una dintre primele finanţări din România care beneficiază de sprijin CfD pe termen lung. Tranzacţia reflectă experienţa CMS în proiecte cu structuri de finanţare complexe, cu mai multe părţi finanţatoare, în contexte de reglementare noi.”

Echipa multidisciplinară CMS care a asistat Scatec a fost coordonată de Ramona Dulamea (Energy and Projects) şi Kateryna Chechulina (Finance), cu sprijinul Variniei Radu, partener. Din echipa extinsă au făcut parte Dan Pătraşcu (Finance); Raluca Diaconeasa şi Mădălina Constantinescu (Energy); Alexandru Trandafir (Real Estate); Liudmyla Stryzhak (Finance). Echipa CMS i-a inclus, de asemenea, pe Dag Thomas Hansson (CMS Norvegia), precum şi pe Alican Babalioglu şi Eylul Sakoglu (CMS Turcia).

Această tranzacţie consolidează poziţia CMS cu privire la finanţările de proiecte de energie regenerabilă din România, firma asistând anterior unele dintre cele mai mari finanţări de proiecte eoliene şi solare din ţară, inclusiv finanţarea de 622 milioane euro pentru fazele I şi II ale parcului eolian VIFOR, dezvoltat de Rezolv Energy.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

