CNBC: Acţiunile Meta au crescut cu 10% după anunţul intrării pe piaţa serviciilor cloud pentru inteligenţa artificială

Acţiunile Meta Platforms au înregistrat o creştere de aproximativ 10% în cadrul sesiunii de tranzacţionare de miercuri, pe fondul confirmării planurilor privind lansarea unei divizii de tip cloud pentru închirierea capacităţii de calcul excedentare din centrele sale de date, transmite CNBC.

Corporaţia analizează furnizarea accesului la propriile modele tehnologice sau închirierea directă a puterii brute de procesare către dezvoltatori externi, informează aceeaşi sursă.

Noua strategie comercială marchează o schimbare majoră în alocarea resurselor financiare ale companiei, în contextul unor investiţii masive estimate la 145 de miliarde de dolari pentru anul 2026, notează postul de televiziune.

Fondurile vizează construcţia de centre informatice şi achiziţia de procesoare grafice performante, conform sursei citate.

Monetizarea surplusului structural calmează temerile investitorilor legate de ritmul ridicat al cheltuielilor de capital, transmite CNBC.

Decizia plasează Meta în concurenţă directă cu operatori mari precum Amazon, Microsoft sau Google, într-un moment în care cererea globală depăşeşte oferta din piaţă, informează aceeaşi sursă.

Anunţul a provocat o scădere de 12% a acţiunilor unor firme concurente din sectorul infrastructurii tehnologice, precum CoreWeave şi Nebius Group, notează postul de televiziune. Meta preia astfel un model operaţional aplicat şi de compania SpaceX, care livrează resurse similare către parteneri privaţi în cursul acestui an, transmite CNBC.