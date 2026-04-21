CNBC: USA Rare Earth cumpără Serra Verde într-un acord de 2,8 miliarde de dolari

USA Rare Earth anunţă că vrea să cumpere compania minieră braziliană Serra Verde într-o tranzacţie evaluată la 2,8 miliarde de dolari, în numerar şi acţiuni, într-o mişcare menită să reducă dominaţia Chinei asupra lanţului global de aprovizionare cu pământuri rare, transmite CNBC.

Compania americană cu sediul în Oklahoma va plăti 300 de milioane de dolari în numerar şi 126,9 milioane de dolari în acţiuni nou emise pentru realizarea tranzacţiei, potrivit CNBC. Acordul ar urma să fie finalizat în trimestrul al treilea din 2026, sub rezerva aprobărilor de reglementare şi a altor condiţii obişnuite de închidere.

Pământurile rare au devenit un element strategic major în rivalitatea geopolitică dintre Statele Unite şi China, notează CNBC. China produce aproape 70% din pământurile rare extrase la nivel global şi aproape 90% din pământurile rare rafinate, inclusiv materiale importate din alte ţări.

De ani de zile, oficialii occidentali avertizează că dominaţia Beijingului asupra acestui lanţ de aprovizionare reprezintă o provocare strategică, mai ales într-un context în care cererea pentru minerale critice este aşteptată să crească accelerat odată cu tranziţia energetică, arată CNBC.

„Lumea a devenit prea dependentă de o singură sursă şi este momentul să rupem această dependenţă”, a declarat Barbara Humpton, directorul executiv al USA Rare Earth, într-un interviu acordat emisiunii „Squawk Box” de la CNBC.

Acordul va permite companiei americane accesul la o mină deja aflată în producţie, care extrage patru dintre pământurile rare magnetice esenţiale pentru industrie, a mai spus Humpton, potrivit CNBC.

Pământurile rare sunt un grup de 17 elemente chimice din tabelul periodic, cu proprietăţi magnetice speciale datorate structurii lor atomice. CNBC aminteşte că aceste materiale sunt componente esenţiale pentru numeroase tehnologii moderne, de la electronice de consum, precum smartphone-urile, până la vehicule electrice şi echipamente militare.

Directorul general al Serra Verde Group, Thras Moraitis, a declarat pentru CNBC că importanţa globală a companiei este evidenţiată de un acord de preluare a producţiei pe 15 ani, semnat cu un vehicul investiţional susţinut de entităţi guvernamentale americane şi de capital privat.

Acordul vizează 100% din producţia a patru pământuri rare magnetice, şi anume neodim, praseodim, disprosiu şi terbiu, materiale esenţiale pentru fabricarea magneţilor permanenţi de înaltă performanţă, relatează CNBC.

Moraitis a mai spus că guvernul american a fost „foarte activ” în încercarea de a stimula investiţiile în sectorul minier, inclusiv prin măsuri menite să asigure un nivel minim al preţurilor pentru pământurile rare, notează CNBC. „Pământurile rare reprezintă un punct strategic în care se intersectează securitatea naţională, securitatea energetică şi supremaţia tehnologică”, a afirmat Moraitis.

Acţiunile USA Rare Earth au crescut puternic după anunţ, iar CNBC arată că, de la începutul anului, titlurile companiei au urcat cu aproximativ 68%.