Coaliţia militară condusă de SUA s-a retras integral din Irak

Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonomie Kurdistan din nord, transmite AFP.

Toate obiectivele militare vizate de această retragere trec sub controlul total al forţelor de securitate irakiene, a anunţat comitetul militar care supervizează încheierea misiunii coaliţiei, potrivit AFP.

Majoritatea forţelor străine se retrăseseră deja din Irak în baza unui acord încheiat în 2024 între Bagdad şi Washington, care prevedea încheierea misiunii coaliţiei în Irak până la sfârşitul anului 2025 şi a celei din Kurdistan până în septembrie 2026, relatează AFP.

În urma acestui acord, în Irak au mai rămas doar consilieri militari străini, conform informaţiilor transmise de AFP.

Forţele americane şi aliate erau desfăşurate în Irak şi Siria din anul 2014 pentru a lupta împotriva grupării Statul Islamic, care proclamase un „califat” pe părţi din teritoriile celor două ţări, aminteşte AFP.

Gruparea Statul Islamic a fost înfrântă în Irak în 2017 şi în Siria în 2019, însă continuă să acţioneze prin celule clandestine, potrivit AFP.

Comitetul militar irakian a precizat că va continua coordonarea cu coaliţia internaţională pentru eliminarea completă a prezenţei Statului Islamic în Siria, relatează AFP.

În acest context, coaliţia internaţională asigură sprijin logistic transfrontalier pentru operaţiunile din Siria de la baza aeriană din Erbil, capitala Kurdistanului irakian, conform AFP.