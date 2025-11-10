Coface: Economia globală rămâne rezilientă, dar riscurile politice şi sociale ating niveluri record

Economia mondială a făcut faţă şocurilor comerciale din prima jumătate a anului 2025, însă efectele pe termen lung abia încep să se manifeste, potrivit raportului Coface Risk Review. Documentul evidenţiază o uşoară revizuire pozitivă a creşterii globale, dar şi o accentuare fără precedent a riscurilor politice şi sociale.

Conform raportului, Coface a modificat cinci evaluări de ţară (dintre care patru îmbunătăţiri) şi şaisprezece evaluări sectoriale (nouă îmbunătăţiri). Estimările pentru creşterea economică globală indică un avans de +2,6% în 2025 şi +2,4% în 2026, în timp ce insolvenţele corporative în economiile avansate au crescut cu 4% în prima jumătate a anului curent.

În ciuda majorării tarifelor comerciale americane - rata medie ajungând la aproximativ 18%, faţă de 2,5% în perioada administraţiei Biden - economia SUA s-a menţinut peste aşteptări datorită cererii interne şi investiţiilor în inteligenţa artificială. În Europa, redresarea economică este lentă, Germania contribuind doar marginal, iar China continuă să încetinească.

Indicele Coface al riscului politic şi social a urcat la un nivel istoric de 41,1%, cu 2,8 puncte procentuale peste media pre-pandemică, ceea ce confirmă că instabilitatea a devenit o constantă globală. Franţa se confruntă cu o criză politică fără precedent, în timp ce Statele Unite înregistrează cea mai rapidă creştere a riscului instituţional, pe fondul ascensiunii populismului.

În plan regional, India a avut o creştere de +7,6% în prima jumătate a anului, Polonia a avansat cu +3,4%, iar Africa îşi îmbunătăţeşte perspectivele, cu o prognoză de +4,1% în 2025. Totuşi, Coface avertizează că riscurile geopolitice şi măsurile de înăsprire fiscală pot destabiliza aceste evoluţii.

În zona Golfului, economiile din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) continuă procesul de diversificare: sectorul non-petrolier reprezintă deja 70% din PIB, iar creşterea este estimată la 3,8% în 2025 şi 4% în 2026. Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite au atras investiţii străine directe record, de 32 miliarde USD, respectiv 46 miliarde USD în 2024, însă dependenţa de hidrocarburi rămâne o vulnerabilitate structurală.