Concelex a câştigat contractul pentru amenajarea promenadei râului Crasna

Concelex a semnat contractul pentru realizarea unui proiect complex de amenajare urbană, care va transforma malul drept al râului Crasna din oraşul Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, într-o zonă modernă, accesibilă şi prietenoasă cu mediul, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Investiţia, care prevede amenajarea unui prim tronson al albiei râului, de 1,75 km, se ridică la aproximativ 15 milioane lei şi este finanţată prin fonduri europene, a relatat sursa menţionată.

„Ne bucurăm să contribuim la transformarea unei zone cu potenţial într-un punct de atracţie pentru comunitate. Acest proiect este mai mult decât o lucrare de construcţii - este o investiţie în calitatea vieţii şi în viitorul oraşului. Concelex aduce experienţa sa în proiecte complexe pentru a crea un spaţiu care îmbină funcţionalitatea, estetica şi sustenabilitatea”, a declarat Cătălin Vişan, Director General Adjunct, Concelex, în comunicatul de presă.

Conform sursei citate, suprafaţa care va fi reabilitată este situată în zona centrală a oraşului Şimleul Silvanei şi cuprinde albia râului Crasna, în prezent neamenajată şi parţial inaccesibilă, precum şi o serie de spaţii publice aflate în degradare şi părţi ale străzilor adiacente.

Proiectul acoperă o suprafaţă de 39.000 mp, dintre care cel puţin 12.500 mp vor fi spaţii verzi reabilitate, iar Concelex va asigura atât serviciile de proiectare, cât şi cele de execuţie a lucrărilor, este relatat în comunicat. Acestea includ alei pietonale, piste pentru biciclişti, zone de recreere, mobilier urban contemporan, iluminat public cu LED şi un sistem de monitorizare video pentru siguranţa comunităţii, a transmis sursa citată.

Amenajarea promenadei Crasna urmăreşte să încurajeze mobilitatea nemotorizată şi să ofere locuitorilor un spaţiu verde modern, adaptat nevoilor tuturor categoriilor de vârstă, a mai transmis comunicatul de presă, care a subliniat că proiectul include soluţii integrate pentru protejarea biodiversităţii şi pentru reducerea impactului asupra mediului, în linie cu principiile dezvoltării durabile promovate la nivel european.