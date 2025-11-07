Conference League: Universitatea Craiova a învins cu 1-0 pe Rapid Viena

Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea austriacă Rapid Viena, obţinând prima victorie într-o grupă europeană pentru olteni.

Tehnicianul Mirel Rădoi a declarat că nu are cum să nu fie mulţumit, el explicând şi de ce a fost eliminat.

"Am văzut meciul cu emoţii, dar cu o claritate mai mare decât la nivelul băncii. O victorie mare. Era normal să împingă jocul adversarii către poarta noastră, dar felicitările se duc numai către jucătorii noştri, ei trebuie felicitaţi pentru cum au început şi cum au terminat. Foarte clar se văd anumite lucruri de sus, n-aş putea să zic că e o diferenţă uriaşă, dar se văd puţin mai clar zonele libere.

O să mai fie meciuri în care suferim, în care n-o să putem duce această intensitate. N-am cum să nu fiu mulţumit, chiar dacă s-au ratat multe ocazii. Unde mai avem de lucru e că am făcut şapte faulturi inutile, adversarul pur şi simplu se chinuia şi noi l-am adus în careul nostru. Am făcut şapte faulturi în ultimele 19 minute! Din punctul meu de vedere, inutil.

Mie mi s-a dat primul galben că au sărit cei din spate. I-am explicat că, dacă aş fi văzut lucrul ăsta, n-aş fi permis. Dar, fiind cu spatele, n-am putut. La al doilea galben, i-am spus jucătorului advers să se ridice, că nu a fost fault. Până la urmă, jucătorii s-au obişnuit cu mine, trebuie să mă obişnuiesc şi eu cu ei de acolo, de sus", a spus Rădoi.