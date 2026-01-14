Consiliul Concurenţei a amendat trei companii pentru trucarea unor licitaţii organizate de CNAIR

Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei (1,66 milioane euro), pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Constanţa, pe piaţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, amenzile au fost aplicate astfel:

*Oyl Company Holding AG - 5.914.952,99 lei

*Autoprima Serv - 2.017.912,68 lei

*Saga Infrastructură - 356.972,48 lei

Autoritatea de concurenţă a constatat, în urma unei investigaţii, că cele trei companii au participat la o înţelegere anticoncurenţială, constând în împărţirea lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică a drumurilor naţionale şi a autostrăzilor din judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Călăraşi şi Ialomiţa, a relatat sursa citată. Practic, în cadrul procedurilor de achiziţie publică organizate de CNAIR prin DRDP Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, companiile şi-au coordonat politicile comerciale cu scopul de câştiga cele care depuneau ofertele cu valorile cele mai mari, potrivit comunicatului de presă.

Toate cele trei companii şi-au recunoscut integral fapta şi au beneficiat de reducerea amenzii, a informat sursa amintită.

Investigaţia a fost închisă în ceea ce priveşte compania Asfalt Dobrogea, deoarece nu au fost descoperite dovezi suficiente privind încălcarea legislaţiei concurenţei care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni, a transmis sursa menţionată.

Deciziile sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat, a mai informat comunicatul de presă, care a subliniat că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile.