Constantin Toma: "186 de poliţişti locali ne costă 4 milioane de euro pe an"

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat că este dispus să reducă personalul, în contextul discuţiilor privind diminuarea cheltuielilor publice la nivelul administraţiilor locale. Potrivit acestuia, primii vizaţi de eventuale disponibilizări ar putea fi cei 186 de poliţişti locali, care generează o presiune de aproximativ 4 milioane de euro pe an asupra bugetului local, conform Agerpres.

Primăria Buzău se află în prezent într-un litigiu cu o parte dintre poliţiştii locali, după ce administraţia a decis reducerea personalului. Potrivit conducerii municipalităţii, indiferent de decizia instanţei, o eventuală asumare a răspunderii de către Guvern pentru măsuri de diminuare a cheltuielilor publice ar putea duce, în cele din urmă, la modificarea organigramei şi la desfiinţarea posturilor vizate, relatează Agerpres.

„Avem o situaţie complicată la Primăria Buzău, cu procesele legate de Poliţia Locală, care s-au tot prelungit. În prezent, avem 186 de poliţişti locali în plus faţă de cei 323 existenţi în 2016, ceea ce înseamnă costuri foarte mari. Dacă această lege privind reforma administraţiei publice locale va fi adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului, iar norma va fi de un poliţist la 1.200 de locuitori, faţă de unul la 1.000 în prezent, atunci, indiferent de procesele aflate pe rol, va trebui să aplicăm noua legislaţie şi să disponibilizăm personalul care oricum era excedentar. Din punct de vedere financiar, cei 186 de poliţişti locali presupun o cheltuială de aproximativ 4 milioane de euro pe an, însă nu este nicio problemă - avem toată disponibilitatea de a reduce cheltuielile”, a declarat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, potrivit Agerpres.

Totodată, edilul îşi exprimă speranţa ca viitoarea lege să le permită administraţiilor locale nu doar să facă disponibilizări, ci şi să angajeze personal în direcţiile şi serviciile care se confruntă cu un deficit de resurse umane, conform Agerpres.

„Rămâne de văzut ce va conţine, concret, legea. Este clar că mai putem face reduceri de personal, însă, în acelaşi timp, sper să avem posibilitatea să ocupăm posturile vacante, pentru că nouă ani fără o organigramă actualizată au însemnat şi un deficit de personal. La Fonduri europene am rămas cu doar trei angajaţi, la Urbanism situaţia este foarte dificilă, avem unele dintre cele mai mici echipe din România şi nu poţi continua la nesfârşit în aceste condiţii. Am funcţionat, dar fără rezultate mai bune. Până acum nu am putut face modificări în privinţa forţei de muncă, deoarece organigrama a fost blocată timp de nouă ani”, a mai declarat Constantin Toma, potrivit Agerpres.