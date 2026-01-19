Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cosmopolis a atras o investiţie de un milion de euro prin deschiderea restaurantului Hesburger în Cosmopolis Plaza

S.E.
Miscellanea / 19 ianuarie, 14:46

Sursa foto: Cosmopolis

Sursa foto: Cosmopolis

Cosmopolis îşi consolidează poziţia de destinaţie de referinţă în nordul Capitalei pentru investitorii internaţionali prin deschiderea unui nou restaurant Hesburger în Cosmopolis Plaza, în urma unei investiţii de un milion de euro realizate de brandul finlandez de fast-food, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Atragerea unor branduri internaţionale precum Hesburger reflectă maturitatea Cosmopolis Plaza ca ecosistem comercial şi capacitatea sa de a susţine creşterea pe termen lung a afacerilor, printr-un trafic constant, o bază de rezidenţi în continuă expansiune şi o poziţionare strategică în zona de nord a Bucureştiului, a relatat comunicatul.

„Cosmopolis a fost conceput încă de la început ca fiind mai mult decât un complex rezidenţial. Este o comunitate vie, în continuă dezvoltare, care oferă oportunităţi reale atât investitorilor internaţionali, cât şi celor locali. Investiţia de 1 milion de euro realizată de Hesburger confirmă încrederea pe care brandurile globale o au în viziunea noastră şi în potenţialul pe termen lung al acestui proiect. Vedem acest lucru ca un semnal puternic al rolului Cosmopolis ca reper pentru dezvoltarea urbană integrată din România”, a declarat Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis, în comunicat.

Conform sursei amintite, cu o suprafaţă de 223 de metri pătraţi, noul restaurant oferă 30 de locuri în interior şi 32 de locuri pe terasă, automate de autoservire, acces WiFi şi serviciu drive-in.

„Suntem bucuroşi să începem anul 2026 cu o nouă deschidere în Cosmopolis şi să ajungem deja la cel de- al 15-lea restaurant din România. Continuăm să construim pe baza avântului puternic pe care l-am obţinut de la intrarea pe piaţa românească şi să oferim tuturor clienţilor noştri produse de înaltă calitate, sustenabile”, a declarat Ieva Salmela, Director de Comunicare Internaţională & Marketing, Hesburger, în sursa amintită.

Prin investiţiile continue ale brandurilor internaţionale, Cosmopolis Plaza, cel mai mare retail-park din nordul Capitalei, completează ecosistemul de servicii de care beneficiază atât rezidenţii Cosmopolis şi Evolia, dar şi vizitatorii din zonele învecinate, precum Pipera, Voluntari, Tunari sau Otopeni, devenind o destinaţie atractivă atât pentru partenerii comerciali, cât şi pentru clienţi, a informat comunicatul de preăs. În prezent, Cosmopolis Plaza reuneşte pe cei 20.000 mp ai săi peste 70 de comercianţi, dintre care branduri de top la nivel international precum Carrefour, Lidl, C&A, Pepsco, Sinsay, Jysk, Noriel, CCC, Spartan, Domino's Pizza, 5 to Go sau World Class, care operează în Cosmopolis cel mai mare club de fitness din nordul Bucureştiului, conform sursei citate.

Dezvoltat ca o comunitate rezidenţială de mari dimensiuni, planificată unitar, Cosmopolis a fost conceput pentru a răspunde cererii tot mai mari din Bucureşti pentru locuinţe moderne, susţinute de o infrastructură urbană completă, potrivit sursei citate. De-a lungul anilor, proiectul a evoluat într-o dezvoltare de tip „oraş în oraş”, autosustenabilă, care găzduieşte aproximativ 17.000 de rezidenţi, spaţii verzi extinse, şcoli, zone comerciale, servicii medicale şi facilităţi de recreere, a concluzionat comunicatul.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 19 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 ianuarie
Ediţia din 19.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0921
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3799
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4851
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8746
Gram de aur (XAU)Gram de aur656.9613

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb