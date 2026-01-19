Cosmopolis a atras o investiţie de un milion de euro prin deschiderea restaurantului Hesburger în Cosmopolis Plaza

Cosmopolis îşi consolidează poziţia de destinaţie de referinţă în nordul Capitalei pentru investitorii internaţionali prin deschiderea unui nou restaurant Hesburger în Cosmopolis Plaza, în urma unei investiţii de un milion de euro realizate de brandul finlandez de fast-food, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Atragerea unor branduri internaţionale precum Hesburger reflectă maturitatea Cosmopolis Plaza ca ecosistem comercial şi capacitatea sa de a susţine creşterea pe termen lung a afacerilor, printr-un trafic constant, o bază de rezidenţi în continuă expansiune şi o poziţionare strategică în zona de nord a Bucureştiului, a relatat comunicatul.

„Cosmopolis a fost conceput încă de la început ca fiind mai mult decât un complex rezidenţial. Este o comunitate vie, în continuă dezvoltare, care oferă oportunităţi reale atât investitorilor internaţionali, cât şi celor locali. Investiţia de 1 milion de euro realizată de Hesburger confirmă încrederea pe care brandurile globale o au în viziunea noastră şi în potenţialul pe termen lung al acestui proiect. Vedem acest lucru ca un semnal puternic al rolului Cosmopolis ca reper pentru dezvoltarea urbană integrată din România”, a declarat Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis, în comunicat.

Conform sursei amintite, cu o suprafaţă de 223 de metri pătraţi, noul restaurant oferă 30 de locuri în interior şi 32 de locuri pe terasă, automate de autoservire, acces WiFi şi serviciu drive-in.

„Suntem bucuroşi să începem anul 2026 cu o nouă deschidere în Cosmopolis şi să ajungem deja la cel de- al 15-lea restaurant din România. Continuăm să construim pe baza avântului puternic pe care l-am obţinut de la intrarea pe piaţa românească şi să oferim tuturor clienţilor noştri produse de înaltă calitate, sustenabile”, a declarat Ieva Salmela, Director de Comunicare Internaţională & Marketing, Hesburger, în sursa amintită.

Prin investiţiile continue ale brandurilor internaţionale, Cosmopolis Plaza, cel mai mare retail-park din nordul Capitalei, completează ecosistemul de servicii de care beneficiază atât rezidenţii Cosmopolis şi Evolia, dar şi vizitatorii din zonele învecinate, precum Pipera, Voluntari, Tunari sau Otopeni, devenind o destinaţie atractivă atât pentru partenerii comerciali, cât şi pentru clienţi, a informat comunicatul de preăs. În prezent, Cosmopolis Plaza reuneşte pe cei 20.000 mp ai săi peste 70 de comercianţi, dintre care branduri de top la nivel international precum Carrefour, Lidl, C&A, Pepsco, Sinsay, Jysk, Noriel, CCC, Spartan, Domino's Pizza, 5 to Go sau World Class, care operează în Cosmopolis cel mai mare club de fitness din nordul Bucureştiului, conform sursei citate.

Dezvoltat ca o comunitate rezidenţială de mari dimensiuni, planificată unitar, Cosmopolis a fost conceput pentru a răspunde cererii tot mai mari din Bucureşti pentru locuinţe moderne, susţinute de o infrastructură urbană completă, potrivit sursei citate. De-a lungul anilor, proiectul a evoluat într-o dezvoltare de tip „oraş în oraş”, autosustenabilă, care găzduieşte aproximativ 17.000 de rezidenţi, spaţii verzi extinse, şcoli, zone comerciale, servicii medicale şi facilităţi de recreere, a concluzionat comunicatul.