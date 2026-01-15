Cupa Ligii Angliei: Arsenal a câştigat prima manşă a derbiului cu Chelsea, scor 3-2

Echipa engleză Arsenal Londra a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia londoneză Chelsea, în prima manşă a semifinalei Cupei Ligii, potrivit news.ro.

Ben White a înscris în minutul 7, punând pe tabelă primul gol al meciului de pe Stamford Bridge, în dreptul oaspeţilor. În partea secundă, Viktor Gyokeres a dublat avantajul „tunarilor”, în minutul 48, însă Alejandro Garnacho a reaprins speranţele tribunelor marcând în minutul 57.

Elevii lui Mikel Arteta au revenit însă la două goluri avantaj după reuşita lui Martin Zubimendi, din minutul 71. Garnacho a mai înscris odată, în minutul 83, însă Arsenal s-a impus cu 3-2 şi a câştigat prima manşă a semifinalei Cupei Ligii, cu Chelsea.

Returul se dispută pe 3 februarie.