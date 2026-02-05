Cupa Ligii Angliei: Manchester City va juca finala competiţiei cu Arsenal Londra

Echipa Manchester City s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins în manşa secundă a semifinalelor, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Newcastle. În finală, Manchester City o va înfrunta pe Arsenal Londra, potrivit news.ro.

După victoria obţinută în tur, la Newcastle, scor 2-0, elevii lui Guardiola au rezolvat problema calificării în finala de pe Wembley încă din prima jumătate de oră a manşei secunde. Pe Etihad Stadium, dubla lui Marmoush, picată în minutele 7 şi 29, a liniştit apele, iar golul lui Reijnders, din minutul 32, a pus pe tabelă un 3-0 sec.

Oaspeţii au încercat să revină în partea secundă, dar au marcat doar odată, prin Anthony Elanga, în minutul 62, şi Manchester City - Newcastle s-a terminat 3-1.

Cu 5-1, scor cumulat, „cetăţenii” merg în ultimul act al Cupei Ligii, unde vor întâlni pe Arsenal Londra.