Cupa Spaniei: Real Sociedad a revenit de la 1-2 cu Alaves şi merge în semifinale, scor 3-2

Echipa Real Sociedad a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Deportivo Alaves, în sferturile de finală ale Cupei Spaniei. Real Sociedad s-a calificat în semifinale, potrivit news.ro.

Abderrahman Rebbach a deschis scorul pentru Alaves, pe Mendizorroza, în minutul 8 al sfertului de finală cu Real Sociedad. Oyarzabal a egalat în minutul 15, însă gazdele au revenit la conducere cu golul din penalti al lui Toni Martinez, în minutul 29. În repriza secundă Alaves a mai primit o lovitură de la unsprezece metri, dar de această dată portarul Alex Remiro a apărat la execuţia lui Toni Martinez, în minutul 67, iar echipa condusă de Pellegrino Matarazzo a renăscut.

Goncalo Guedes a egalat, în minutul 76, pentru ca Orri Steinn Oskarsson să înscrie golul victoriei şi al calificării în minutul 80. Real Sociedad s-a impus cu 3-2 şi merge, aşadar, în semifinalele Cupei Spaniei

S-a mai calificat în semifinale Athletic Bilbao, victorioasă la Valencia, scor 2-1. Umar Sadiq (min. 26 - autogol) şi Inaki Williams (min. 90+6) au marcat pentru Bilbao, în timp ce Sadiq a înscris şi golul Valenciei.

În semifinale s-a calificat şi FC Barcelona.