Cushman & Wakefield Echinox: Frudisiac deschide un restaurant în cartierul Floreasca din Bucureşti

Frudisiac, brand românesc activ în zona de food & convenience retail, a închiriat spaţiul fostului supermarket Gemini din cartierul Floreasca, una dintre cele mai dinamice zone rezidenţiale şi de birouri din Bucureşti, unde a deschis un restaurant. Tranzacţia a fost intermediată de echipa de retail a Cushman & Wakefield Echinox.

Spaţiul, cunoscut pentru vizibilitate ridicată şi acces facil, este amplasat într-o zonă cu densitate mare de populaţie, putere de cumpărare peste media oraşului şi un mix de rezidenţial premium, birouri şi servicii. Aceste caracteristici fac din Floreasca una dintre cele mai atractive zone din Bucureşti pentru retail modern şi concepte de proximitate.

Zona Floreasca se numără printre polii de creştere ai retailului de proximitate din Bucureşti, pe fondul schimbării comportamentului de consum, cu accent pe cumpărături rapide şi pe experienţe culinare şi de shopping.

În acest context, spaţiile comerciale stradale bine poziţionate, cu suprafeţe flexibile şi vizibilitate ridicată, sunt din ce în ce mai căutate de operatori, în special în cartiere consacrate precum Floreasca, Dorobanţi sau Aviatorilor.

Tranzacţia reflectă expertiza Cushman & Wakefield Echinox în reprezentarea chiriaşilor şi proprietarilor pe segmentul de retail, compania fiind implicată anual în numeroase tranzacţii de închiriere pentru spaţii stradale, atât în Bucureşti, cât şi în principalele oraşe regionale din România.

Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: „Această tranzacţie confirmă interesul constant al operatorilor FMCG pentru zonele consacrate, cu trafic intens şi profil demografic solid. Floreasca rămâne una dintre cele mai atractive locaţii pentru retailul de food&beverages, iar adaptarea conceptului la specificul zonei este esenţială pentru succesul pe termen lung. Ne bucurăm că am putut sprijini Frudisiac în identificarea unui spaţiu cu potenţial real de creştere”.