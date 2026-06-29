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Institutul Meteorologic Danez a anunţat că sâmbătă a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură din istoria observaţiilor meteorologice din ţară. Potrivit instituţiei, termometrele au indicat 36,6 grade Celsius într-o zonă situată la nord de Odense, stabilind un nou record naţional. „Cu 36,6 grade Celsius, la nord de Odense, am avut cea mai caldă zi măsurată vreodată de la începutul înregistrărilor, în 1874”, a transmis serviciul meteorologic danez într-un mesaj publicat pe platforma X. Noul record vine pe fondul valului de căldură care afectează o mare parte a Europei, mai multe state înregistrând în ultimele zile temperaturi excepţional de ridicate şi doborând recorduri istorice pentru luna iunie sau chiar pentru întreaga serie de observaţii meteorologice.

Conform calculelor AFP, peste 420 de milioane de persoane din Europa (cu excepţia Turciei), adică aproximativ şapte din zece, au fost afectate în ultimele zile de temperaturi care au depăşit 30 de grade Celsius. Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a declarat că este "posibil' ca acest val de căldură să fie un fenomen fără precedent prin amploarea sa, chiar dacă este încă prematur să se afirme oficial acest lucru.

Valurile de caniculă repetate sunt un indicator fără echivoc al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către populaţie. Efectele lor sunt nenumărate, precum oprirea centralelor nucleare, cum ar fi cea de la Beznau, în Elveţia, supraîncălzirea lagunelor din delta râului Po, în nord-estul Italiei sau topirea extrem de rapidă a gheţarului Rhône din Elveţia.

O.D.

canicula, caldura, europa, danemarca

Danemarca a înregistrat cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor meteorologice

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Institutul Meteorologic Danez a anunţat că sâmbătă a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură din istoria observaţiilor meteorologice din ţară. Potrivit instituţiei, termometrele au indicat 36,6 grade Celsius într-o zonă situată la nord de Odense, stabilind un nou record naţional. „Cu 36,6 grade Celsius, la nord de Odense, am avut cea mai caldă zi măsurată vreodată de la începutul înregistrărilor, în 1874”, a transmis serviciul meteorologic danez într-un mesaj publicat pe platforma X. Noul record vine pe fondul valului de căldură care afectează o mare parte a Europei, mai multe state înregistrând în ultimele zile temperaturi excepţional de ridicate şi doborând recorduri istorice pentru luna iunie sau chiar pentru întreaga serie de observaţii meteorologice.

Conform calculelor AFP, peste 420 de milioane de persoane din Europa (cu excepţia Turciei), adică aproximativ şapte din zece, au fost afectate în ultimele zile de temperaturi care au depăşit 30 de grade Celsius. Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a declarat că este "posibil' ca acest val de căldură să fie un fenomen fără precedent prin amploarea sa, chiar dacă este încă prematur să se afirme oficial acest lucru.

Valurile de caniculă repetate sunt un indicator fără echivoc al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către populaţie. Efectele lor sunt nenumărate, precum oprirea centralelor nucleare, cum ar fi cea de la Beznau, în Elveţia, supraîncălzirea lagunelor din delta râului Po, în nord-estul Italiei sau topirea extrem de rapidă a gheţarului Rhône din Elveţia.