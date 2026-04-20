DERTOUR: Vacanţele deja rezervate rămân la acelaşi preţ

Într-o perioadă în care mulţi turişti urmăresc cu atenţie tot ce se întâmplă în lume şi îşi fac planurile de vacanţă cu mai multă prudenţă, DERTOUR vine cu un mesaj simplu şi liniştitor pentru clienţii săi: vacanţele deja cumpărate rămân la acelaşi preţ.

Compania anunţă că nu va solicita diferenţe de preţ pentru pachetele DERTOUR vândute până în acest moment pentru anul 2026, chiar dacă au existat creşteri ale costurilor combustibilului. Cu alte cuvinte, turiştii care au rezervat deja pot avea siguranţa că suma plătită este finală.

„Ştim că atunci când oamenii îşi cumpără o vacanţă, îşi doresc înainte de toate linişte şi încredere. De aceea, considerăm firesc să garantăm preţul vacanţelor deja vândute. Clienţii noştri trebuie să ştie că pot privi cu bucurie spre concediul lor, fără grija unor costuri suplimentare apărute pe parcurs”, declară Cosmin Marinof, CEO DERTOUR România.

Deşi începutul lunii martie a adus mai multă prudenţă în deciziile de cumpărare, în ultimele săptămâni interesul pentru vacanţele de vară 2026 şi pentru sezonul de iarnă 2026-2027 a început din nou să crească. Românii îşi doresc în continuare să călătorească, însă vor să simtă că au mai mult control asupra planurilor lor.

Pornind de la această nevoie, DERTOUR lansează produsul „Banii Înapoi Garantat”, o opţiune care le oferă clienţilor posibilitatea de a modifica sau de a anula pachetele de vacanţă DERTOUR din orice motiv, cu până la 15 zile înainte de plecare. Opţiunea este disponibilă pentru pachetele de călătorie pe charterele DERTOUR şi poate fi achiziţionată la tarife începând de la 79 EUR/rezervare.

„Vedem tot mai clar că, pe lângă preţul bun şi hotelul potrivit, oamenii caută şi flexibilitate. Vor să ştie că, dacă planurile lor se schimbă, au o soluţie simplă. Tocmai de aceea, lansăm acest produs: pentru ca vacanţa să fie o bucurie, nu o sursă de stres”, adaugă Cosmin Marinof, CEO DERTOUR România.

Pentru mulţi turişti care încă analizează ofertele şi nu sunt pe deplin siguri de perioada sau condiţiile în care vor călători, această opţiune aduce un plus important de confort şi încredere. Practic, cei care rezervă pot face pasul mai uşor, ştiind că au mai multă libertate dacă apar schimbări.

În acelaşi timp, acesta poate fi şi un moment foarte bun pentru rezervarea vacanţei. În piaţă există încă reduceri oferite de o parte dintre hotelieri, iar locurile la hotelurile foarte căutate sunt încă disponibile, însă se ocupă rapid.

Prin aceste măsuri, DERTOUR îşi reafirmă angajamentul de a fi alături de turiştii români exact acolo unde contează cel mai mult: oferindu-le siguranţă în privinţa preţului, dar şi flexibilitate în privinţa deciziei.

„Le mulţumim tuturor clienţilor pentru încrederea pe care ne-o acordă. Ne bucură faptul că tot mai mulţi turişti ne aleg şi ne confirmă, astfel, că apreciază siguranţa, claritatea şi predictibilitatea pe care încercăm să le oferim. Pentru noi, vacanţa trebuie să înceapă cu un sentiment de linişte, nu cu îngrijorare”, declară Cosmin Marinof, CEO DERTOUR România.