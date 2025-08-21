Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Dialog între studenţi şi Ministerul Educaţiei, pe tema crizei fiscal-bugetare

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 21 august

Dialog între studenţi şi Ministerul Educaţiei, pe tema crizei fiscal-bugetare

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a participat la Timişoara, la Forumul Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), unde a discutat direct cu studenţii despre efectele crizei fiscal-bugetare asupra mediului universitar.

Măsuri pentru echilibrarea bugetului

Potrivit Ministerului Educaţiei, deciziile Guvernului vizează menţinerea fondurilor pentru salarii şi burse până la finalul anului 2025, urmând ca, începând cu 2026, să fie create premisele pentru reforme şi dezvoltare în domeniul educaţiei.

„Nimeni nu şi le-a dorit şi nu ar fi fost luate în această formă în condiţii de normalitate. Faptul că sunt temporare arată deschiderea Guvernului României pentru a reveni asupra lor când condiţiile fiscal-bugetare vor permite acest lucru”, a declarat ministrul Daniel David.

Atenuarea efectelor asupra studenţilor

Printre soluţiile identificate pentru a diminua impactul asupra mediului universitar se numără: autonomia universităţilor de a face angajări din fonduri proprii, colaborarea cu autorităţile locale şi flexibilizarea perioadei de acordare a burselor. Ministrul a precizat şi că bugetul alocat burselor pentru anul universitar viitor va fi mai mare decât cel din 2022-2023, în ciuda constrângerilor financiare actuale.

Reforme şi perspective post-criză

David şi-a exprimat disponibilitatea de a discuta reformele propuse în Raportul QX pentru învăţământul superior şi cercetare, prezentându-le ca o oportunitate de reconstrucţie după perioada de criză. „Pentru a pregăti momentul post-criză şi a aduce un angajament optimist în domeniu, vom analiza împreună aceste direcţii de reformă”, a transmis ministrul.

Studenţii îşi menţin poziţia critică

Reprezentanţii ANOSR au subliniat că, în lipsa unei schimbări concrete a măsurilor adoptate de Guvern, mişcările de protest vor continua. În acelaşi timp, aceştia au salutat disponibilitatea ministrului de a primi propuneri privind implementarea eficientă a reglementărilor din Programul de Guvernare şi Legea Fiscal-Bugetară (L141/2025).

