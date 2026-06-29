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Dolarul câştigă teren, pe fondul ”excepţionalismului” american

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 29 iunie

Dolarul câştigă teren, pe fondul ”excepţionalismului” american

Stephen Jen, Eurizon SLJ Asset Management: ”Un dolar puternic nu este dorit de nimeni în lume; însă companiile americane sunt pur şi simplu prea valoroase şi atractive”

Joseph Purtell, Neuberger Berman: ”Cred cu tărie că, pe termen scurt, există posibilitatea ca dolarul să se aprecieze şi mai mult, ca urmare a creşterii ratelor reale ale dobânzilor din SUA”

Mabrouk Chetouane, Natixis Investment Management: ”Dacă viitoarea creştere economică va fi determinată de o combinaţie între putere de calcul, energie şi, într-o anumită măsură, forţa de muncă, atunci cine este cel mai bine poziţionat pentru a beneficia? Statele Unite”

Excepţionalismul american este ideea că Statele Unite se disting de celelalte naţiuni prin caracteristicile şi performanţele lor deosebite, în special prin performanţa superioară a economiei şi a pieţelor financiare americane, conform JP Morgan

Dolarul american intră în a doua jumătate a anului într-o poziţie de forţă, susţinut de aşteptările privind dobânzi mai ridicate în Statele Unite şi de apetitul tot mai mare al investitorilor pentru active americane, pe fondul încrederii în ceea ce este numit ”excepţionalismul american”, conform unui articol publicat de Reuters la finele săptămânii trecute.

Excepţionalismul american este ideea că Statele Unite se disting de celelalte naţiuni prin caracteristicile şi performanţele lor deosebite, în special prin performanţa superioară a economiei şi a pieţelor financiare americane, potrivit JP Morgan. În cadrul articolului, conceptul face referire, în principal, la economia Statelor Unite, fără legătură cu evoluţia războiului din Iran.

În prima parte a anului, Indicele Dolarului American (DXY) s-a întărit cu circa 3%, în vreme ce, faţă de finele lunii ianuarie, moneda americană a urcat cu peste 5%. Situaţia contrastează puternic cu prima jumătate a anului trecut, când moneda americană se depreciase cu peste 10%, marcând cea mai mare scădere din prima parte a unui an de la începutul anilor 1970, pe fondul politicii tarifare a Statelor Unite, se mai menţionează în articolul publicat de agenţia de presă.

Potrivit Reuters, în prezent, chiar dacă perspectiva unei încetări de durată a războiului cu Iranul reduce preţurile energiei şi diminuează riscurile inflaţioniste, economia puternică a SUA, alimentată de boom-ul inteligenţei artificiale, îi face pe investitori să creadă în continuare că următoarea mişcare a dobânzilor va fi o majorare, nu o reducere, ceea ce întăreşte şi mai mult dolarul, deja susţinut de tensiunile geopolitice.

Perspectiva majorării dobânzilor în Statele Unite

Traderii se aşteaptă la cel puţin o majorare a dobânzii în acest an şi estimează o probabilitate de 50% pentru o a doua majorare, faţă de acum câteva săptămâni, când nu anticipau nicio modificare, mai punctează trustul de presă.

Jonas Goltermann, economist-şef pentru pieţe la Capital Economics, susţine că Rezerva Federală, la a cărei conducere a venit recent Kevin Warsh, reacţionează aşa cum era de aşteptat. ”A încetat să mai vorbească despre reducerea ratelor dobânzilor şi a început să vorbească despre majorarea lor”, a spus el, citate de platforma media americane Marketplace.

Între timp, Europa, Regatul Unit şi alte economii dezvoltate sunt afectate mai puternic de creşterea preţurilor energiei şi nu îşi permit să majoreze dobânzile fără a sufoca creşterea economică. ”Astfel, acest diferenţial se mişcă în favoarea SUA, iar dolarul se întăreşte”, a spus Goltermann, conform sursei menţionate.

În acest context, Indicele Dolarului Amercian atinsese săptămână trecută maximul ultimului an, în vreme ce în raport cu yenul japonez, moneda americană se situa în apropierea maximelor ultimilor 40 de ani.

Charalampos Pissouros, XM: ”O sursă de susţinere pentru dolar ar putea fi fluxurile de capital orientate către active considerate sigure”

Un dolar mai puternic face ca achiziţionarea bunurilor americane să fie mai costisitoare, însă este posibil ca acest lucru să nu-i descurajeze pe cumpărători, consideră Stephen Jen, director executiv şi director de investiţii al Eurizon SLJ Asset Management, conform Reuters.

”Un dolar puternic nu este dorit de nimeni în lume, nici măcar de Statele Unite”, a declarat acesta, citat de trustul de presă. ”Însă companiile americane şi prezenţa pe piaţa din SUA sunt pur şi simplu prea valoroase şi prea atractive. Companiile străine investesc masiv în Statele Unite pentru a-şi consolida poziţia pe această piaţă, iar acest lucru susţine, de asemenea, puterea dolarului”.

Charalampos Pissouros, analist senior de piaţă la brokerul internaţional XM, consideră că aprecierea dolarului este alimentată de factori care depăşesc simpla anticipare a majorării dobânzilor de către Rezerva Federală, conform unui articol publicat în a doua parte a săptămânii trecute de MSN, ce preia Barrons.

”O altă sursă de susţinere pentru dolar ar putea fi fluxurile de capital orientate către active considerate sigure, după ce investitorii au vândut masiv acţiunile companiilor din domeniul inteligenţei artificiale şi al semiconductorilor, pe fondul îngrijorărilor legate de cheltuielile uriaşe finanţate prin datorie şi de evaluările deja foarte ridicate ale acestor companii, mai ales în contextul aşteptărilor privind dobânzi mai mari în lunile următoare”, a declarat Pissouros.

Indicele tehnologiei Nasdaq Composite se află, de la începutul acestei luni, într-o corecţie, după o creştere puternică începută la finele lunii martie, pe parcursul cărei câştigase circa 30% până la maximul atins în iunie.

”Indiferent dacă asistăm la o corecţie moderată, după un an excepţional pentru acţiunile companiilor din domeniul inteligenţei artificiale, sau la începutul unei perioade mai îndelungate de declin al pieţelor bursiere, dolarul ar trebui să continue să depăşească în performanţă alte monede atât timp cât aversiunea faţă de risc se menţine ridicată”, a declarat Francesco Pesole, strateg valutar la ING, conform MSN, ce preia Barrons.

Creşterea optimismului faţă de dolar

Investitorii au mizat masiv pe continuarea aprecierii dolarului, într-un ritm fără precedent pentru prima jumătate a anului, potrivit datelor Commodity Futures Trading Commission (CFTC), scrie Reuters.

Conform sursei menţionate, traderii deţin în prezent poziţii nete ”long” pe dolar de circa 30 de miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Faţă de începutul anului, aceste poziţii nete s-au majorat cu 37 de miliarde de dolari, cea mai rapidă creştere înregistrată într-o primă jumătate de an de când CFTC colectează aceste date, în 2012.

”Cred cu tărie că, pe termen scurt, există posibilitatea ca dolarul să se aprecieze şi mai mult, ca urmare a creşterii ratelor reale ale dobânzilor din Statele Unite”, a declarat Joseph Purtell, manager de portofoliu la administratorul american de active Neuberger Berman, citat de Reuters.

Pe de altă parte, Purtell a punctat că, pe termen lung, compania sa estimează o slăbire a dolarului, pe fondul unor probleme structurale, precum sustenabilitatea finanţelor publice ale Statelor Unite, mai notează trustul de presă.

Şi analiza tehnică sugerează că este posibil ca dolarul american să-şi continue aprecierea (n.r. pe termen scurt, mediu) potrivit lui Adam Turnquist, strateg tehnic-şef la LPL Financial, scrie MSN, ce preia Barrons.

Turnquist a remarcat că poziţiile speculative de cumpărare (n.r. long) pe dolar se menţin aproape de maximele atinse la începutul anului trecut, susţinute, în parte, de semnalele transmise de noul preşedinte al Fed, Kevin Warsh, privind o politică monetară mai restrictivă.

”Străpungerea şi menţinerea peste nivelul de 100,64 (n.r. pentru DXY) ar confirma continuarea mişcării ascendente şi ar indica o ţintă tehnică minimă în jurul valorii de 105”, a declarat Turnquist. ”În schimb, dacă dolarul va intra într-o fază de corecţie, primul nivel important de suport se află la media mobilă de 20 de zile, situată în prezent în jurul valorii de 99,75”.

Vineri, în jurul orei 14:00 a României, Indicele Dolarului American se tranzacţiona la 101,2 puncte, conform datelor Investing.com.

Intrări record de capital

Datele economice publicate în Statele Unite au depăşit aproape constant aşteptările începând din luna aprilie aprilie, iar creşterea profiturilor companiilor a fost, de asemenea, peste estimări, mai scrie Reuters.

Morgan Stanley a arătat într-o notă adresată investitorilor că posibilitatea ca moneda euro să coboare până la 1,10 dolari pe termen scurt nu poate fi ignorată, dacă pieţele vor continua să anticipeze o politică monetară restrictivă din partea Rezervei Federale, mai notează sursa menţionată.

Vineri, în jurul prânzului, moneda unică europeană se tranzacţiona în jurul nivelului de 1,14 dolari, potrivit Investing.com.

În acelaşi timp, entuziasmul din jurul inteligenţei artificiale şi ofertele publice iniţiale (IPO) de amploare, începând cu cea a SpaceX, au atras sume record de capital. Potrivit estimărilor Bank of America, circa 341 de miliarde de dolari au fost investite în acţiuni americane de la începutul acestui an, faţă de 134 de miliarde de dolari în aceeaşi perioadă a anului trecut, conform Reuters.

Statele Unite găzduiesc marile companii de tip hyperscaler (n.r. operatori de infrastructură cloud la scară globală), care investesc masiv în construirea de centre de date necesare dezvoltării infrastructurii pentru inteligenţa artificială, precum şi unele dintre cele mai importante companii din domeniul calculului cuantic. Acest lucru întăreşte convingerea unor investitori că dolarul va continua să se aprecieze, mai scrie trustul de presă.

”O economie puternică merge mână în mână cu o monedă puternică. Dacă viitoarea creştere economică va fi determinată de o combinaţie între puterea de calcul, energie şi, într-o anumită măsură, forţa de muncă, atunci ce ţară şi ce regiune sunt cel mai bine poziţionate pentru a beneficia de acest context? Statele Unite. Câştigătorul ia totul”, a declarat Mabrouk Chetouane, director global al strategiei de piaţă la Natixis Investment Management, potrivit Reuters.

Notă:

Indicele dolarului american (US Dollar Index-DXY) este o măsură a valorii dolarului american în comparaţie cu un coş format din alte şase monede: euro (cu o pondere de 57,6% din coş), yenul japonez (13,6%), lira sterlină (11,9%), dolarul canadian (9,1%), coroana suedeză (4,2%) şi francul elveţian (3,6%), conform investopedia.com.

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