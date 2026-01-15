Economia Marii Britanii revine pe creştere, pe fondul redresării pieţei auto

Economia britanică a revenit pe creştere, impulsionată de reluarea activităţii unui producător, după atacul cibernetic. În luna noiembrie, produsul intern brut al Regatului Unit a crescut cu 0,3%, cel mai rapid ritm de expansiune din iunie, după o scădere de 0,1% în octombrie. Avansul a depăşit estimările economiştilor, care prognozau o creştere de 0,2%, conform Agerpres.

De asemenea, datele oficiale indică faptul că economia britanică a înregistrat o creştere de 0,1% în septembrie, deşi iniţial Oficiul Naţional de Statistică anunţase un declin de 0,1%. Revizuirea a fost determinată în principal de noile date din sectorul farmaceutic, potrivit Agerpres.

Creşterea economică din noiembrie a fost impulsionată de un salt de 25,5% al industriei auto, după scăderea accentuată din septembrie provocată de atacul cibernetic care a afectat activitatea fabricilor Jaguar Land Rover. Cel mai mare producător auto din Marea Britanie a anunţat reluarea şi redresarea producţiei în luna noiembrie, a relatat sursa citată.

„Datele din noiembrie indică faptul că industria s-a redresat în mare parte, însă sectorul construcţiilor s-a contractat din nou”, a declarat Liz McKeown, director în cadrul ONS, informează Agerpres.

În noiembrie, sectorul construcţiilor s-a contractat cu 1,3%, continuând tendinţa descendentă. Industria a înregistrat un avans de 1,1%, susţinut de redresarea sectorului auto şi de o creştere de 3,8% în industria farmaceutică. Totodată, sectorul serviciilor a crescut cu 0,3%, după un declin de aproximativ 0,3% în luna precedentă, conform Agerpres.

Banca Angliei (BoE) anticipează o stagnare a economiei britanice în trimestrul al patrulea din 2025. În perioada august-noiembrie 2025, PIB-ul Regatului Unit a crescut cu 0,1%, potrivit datelor ONS, contrar estimărilor economiştilor, care prognozau o scădere de 0,2%, conform Agerpres.

Economia britanică ar putea avea o evoluţie peste aşteptări la începutul acestui an, susţinută de datele economice mai bune decât estimările şi de diminuarea incertitudinilor legate de buget, a apreciat economistul Sanjay Raja, potrivit Agerpres.

Fondul Monetar Internaţional anticipează că economia britanică va creşte cu 1,3% în 2026, un ritm comparabil cu cel estimat pentru 2025., a informat sursa menţionată.