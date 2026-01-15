Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Economia Marii Britanii revine pe creştere, pe fondul redresării pieţei auto

O.S.
Internaţional / 15 ianuarie, 14:16

Economia Marii Britanii revine pe creştere, pe fondul redresării pieţei auto

Economia britanică a revenit pe creştere, impulsionată de reluarea activităţii unui producător, după atacul cibernetic. În luna noiembrie, produsul intern brut al Regatului Unit a crescut cu 0,3%, cel mai rapid ritm de expansiune din iunie, după o scădere de 0,1% în octombrie. Avansul a depăşit estimările economiştilor, care prognozau o creştere de 0,2%, conform Agerpres.

De asemenea, datele oficiale indică faptul că economia britanică a înregistrat o creştere de 0,1% în septembrie, deşi iniţial Oficiul Naţional de Statistică anunţase un declin de 0,1%. Revizuirea a fost determinată în principal de noile date din sectorul farmaceutic, potrivit Agerpres.

Creşterea economică din noiembrie a fost impulsionată de un salt de 25,5% al industriei auto, după scăderea accentuată din septembrie provocată de atacul cibernetic care a afectat activitatea fabricilor Jaguar Land Rover. Cel mai mare producător auto din Marea Britanie a anunţat reluarea şi redresarea producţiei în luna noiembrie, a relatat sursa citată.

„Datele din noiembrie indică faptul că industria s-a redresat în mare parte, însă sectorul construcţiilor s-a contractat din nou”, a declarat Liz McKeown, director în cadrul ONS, informează Agerpres.

În noiembrie, sectorul construcţiilor s-a contractat cu 1,3%, continuând tendinţa descendentă. Industria a înregistrat un avans de 1,1%, susţinut de redresarea sectorului auto şi de o creştere de 3,8% în industria farmaceutică. Totodată, sectorul serviciilor a crescut cu 0,3%, după un declin de aproximativ 0,3% în luna precedentă, conform Agerpres.

Banca Angliei (BoE) anticipează o stagnare a economiei britanice în trimestrul al patrulea din 2025. În perioada august-noiembrie 2025, PIB-ul Regatului Unit a crescut cu 0,1%, potrivit datelor ONS, contrar estimărilor economiştilor, care prognozau o scădere de 0,2%, conform Agerpres.

Economia britanică ar putea avea o evoluţie peste aşteptări la începutul acestui an, susţinută de datele economice mai bune decât estimările şi de diminuarea incertitudinilor legate de buget, a apreciat economistul Sanjay Raja, potrivit Agerpres.

Fondul Monetar Internaţional anticipează că economia britanică va creşte cu 1,3% în 2026, un ritm comparabil cu cel estimat pentru 2025., a informat sursa menţionată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 ianuarie
Ediţia din 15.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0891
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3740
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4654
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8684
Gram de aur (XAU)Gram de aur649.3669

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb