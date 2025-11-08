Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter
Economistul-şef al BNR: „România se apropie de nivelul de trai din Vest, dar cu viteză redusă”

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 13:38

Economistul-şef al BNR: „România se apropie de nivelul de trai din Vest, dar cu viteză redusă”

Ritmul de convergenţă al economiei româneşti către media Uniunii Europene a încetinit în ultimii ani, deşi România continuă să se apropie de nivelul de trai occidental, a declarat Valentin Lazea, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), în cadrul unei conferinţe organizate de Confederaţia Patronală Concordia, potrivit mass-media.

„Până în prezent, convergenţa s-a făcut prin ignorarea completă a echilibrelor macroeconomice. Deficitul bugetar, deficitul de cont curent şi inflaţia n-au interesat aproape pe niciunul dintre decidenţi. România a ajuns pe ultimul loc din Uniunea Europeană la toţi aceşti trei indicatori. Nu poţi spera să continui când ai aceste pietre de moară agăţate de picior”, a avertizat Lazea.

Potrivit datelor analizate de economist, produsul intern brut pe locuitor în paritate de putere de cumpărare a stagnat în jurul valorii de 78% din media Uniunii Europene în perioada 2023-2024, după un deceniu de creştere rapidă. În schimb, consumul individual efectiv, care reflectă bunăstarea gospodăriilor, a ajuns la 88% din media UE, depăşind Grecia, Ungaria şi Croaţia.

Lazea atrage atenţia că ritmul mai lent de apropiere faţă de Vest este cauzat de investiţiile private slabe, de deficitul extern ridicat şi de dependenţa de consum, într-un context în care creşterea economică a coborât la circa 0,9% în 2024. Economistul subliniază şi o problemă instituţională gravă - slăbiciunea Ministerului Finanţelor în faţa deciziilor politice. „În orice ţară dezvoltată, ministrul de finanţe este al doilea ca putere după premier. La noi, e doar omul care preia cererile şi încearcă să le acomodeze. Aceasta arată o problemă de sistem”, a declarat Lazea.

El respinge şi ideea că Banca Naţională ar putea compensa dezechilibrele create de politicile fiscale, numind-o „o mantră absurdă”. În opinia sa, România poate relua procesul de convergenţă doar prin politici responsabile şi echilibrate. „Salariile să nu crească mai rapid decât productivitatea. Şi asta, an de an, pe termen lung. Apoi, pensiile să nu crească mai rapid decât salariile. Avem nevoie de integrarea mai deplină a economiei în lanţurile de producţie europene. Şi, nu în ultimul rând, asigurarea autosuficienţei şi chiar a unui excedent în materie de energie şi de produse alimentare. Pentru că un stat trebuie să aibă acest minim - energie şi alimente - ca să-şi satisfacă necesităţile interne”, a spus economistul-şef al BNR.

Conform datelor statistice citate de HotNews.ro, rata sărăciei în România rămâne ridicată, cu 3,59 milioane de persoane aflate în risc de sărăcie în 2024. Cele mai afectate regiuni sunt Sud-Vest Oltenia (29,8%), Sud-Est (26,8%) şi Nord-Est (26,4%), iar cea mai redusă incidenţă a sărăciei se înregistrează în Bucureşti-Ilfov (3,7%). Din analiza evoluţiei ratei sărăciei faţă de anul 2021, cea mai mare scădere s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (cu 9,1 puncte procentuale), urmată de regiunea Vest (cu 7,4 puncte procentuale) şi Sud-Muntenia (cu 5,6 puncte procentuale). O creştere a ratei sărăciei s-a consemnat doar în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu 0,8 puncte procentuale.

Statisticile arată că cea mai înaltă incidenţă a sărăciei se întâlneşte în rândul tinerilor cu vârste între 18 şi 24 de ani, ponderea celor aflaţi în risc de sărăcie fiind de 22,2% în 2024. Sărăcia este, de asemenea, inegal distribuită în profil regional, rata fiind de opt ori mai mare în Sud-Vest Oltenia decât în Bucureşti-Ilfov.

  1. 1.  Ăsta e lângă realitate
    (mesaj trimis de Neamțul55 în data de 08.11.2025, 14:39)

    Niște statistici contrafăcute,rata sărăciei în România este peste 30 la sută,lejer dar cascadorii rasului este când tipul zice că că ce i mai săraci sunt tinerii, mori de ras tinerii ăia nu doresc să muncească în două zile ar găsi de lucru la salariul minim dar ei doresc salarii de o mie de euro, sărăcie și foamete este de ex la pensionarii cu pensii minime sau puțin peste sunt două milioane de astfel de vârstnici sau sărăcie este în zonele rurale unde nu există locuri de munca disponibile,nemaivorbind ca piața muncii din Romania este foarte inumană plină cu abuzuri și discriminări în loc să fie crescut gradul de ocupare a românilor care este cea mai mică din UE guvernul inundă piata muncii cu sute de mii de imigranți ieftini,ce va fi în viitor când șomajul va crește? Tipul ăsta stă într-un birou luxos și habar nu are de realitate

