Electrica îşi majorează profitul net la 421 milioane lei în primul semestru din 2025

A.B.
Piaţa de Capital / 28 august, 19:30

Electrica îşi majorează profitul net la 421 milioane lei în primul semestru din 2025

Grupul Electrica a raportat pentru primele şase luni din 2025 un profit net consolidat de 421,4 milioane lei, de patru ori mai mare decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut (102,1 milioane lei), potrivit datelor financiare publicate de companie.

EBITDA a urcat la 1,002,7 miliarde lei, în creştere cu 63,1% faţă de primul semestru din 2024, depăşind pentru prima dată pragul de 1 miliard de lei. Veniturile operaţionale au ajuns la 5,84 miliarde lei, cu aproape 24% mai mari decât în perioada de referinţă.

Performanţa a fost susţinută de ambele segmente de activitate. Furnizarea a revenit pe profit, cu o EBITDA de 58,5 milioane lei faţă de o pierdere de -208 milioane lei anul trecut, datorită creşterii veniturilor şi a subvenţiilor încasate. Distribuţia a adus o contribuţie de 962,3 milioane lei la EBITDA, faţă de 839,5 milioane lei în S1 2024, în contextul majorării volumelor distribuite şi a tarifelor reglementate.

„Rezultatele confirmă traiectoria solidă de creştere a Grupului Electrica. Am înregistrat un profit net de patru ori mai mare şi o EBITDA istorică de peste un miliard de lei. Distribuţia rămâne un pilon de stabilitate, furnizarea s-a redresat semnificativ, iar investiţiile s-au accelerat, conform planificării”, a declarat Alexandru Chiriţă, CEO Electrica.

Compania a distribuit în primele şase luni 8,95 TWh de energie, cu 3% mai mult faţă de anul trecut, şi a furnizat 3,7 TWh pe piaţa cu amănuntul. Investiţiile realizate s-au ridicat la 235,3 milioane lei, depăşind cu 9% nivelul planificat.

Electrica este unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, cu o cotă totală de piaţă de 15,3% şi 3,4 milioane de locuri de consum deservite.

