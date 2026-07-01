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Elveţia, Danemarca, Norvegia - cele mai sigure ţări pentru investitori

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 1 iulie

Elveţia, Danemarca, Norvegia - cele mai sigure ţări pentru investitori

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Europa are nouă din primele zece locuri în clasamentul pe 2026, Singapore fiind singura ţară non-europeană din top SUA se clasează pe locul 24, instabilitatea politică şi alţi factori de risc influenţând scorul său general

Într-o lume din ce în ce mai incertă, investitorii se întreabă care este locul în care capitalul lor poate fi cel mai bine protejat.

Visualcapitalist.com prezintă un clasament realizat de Henley & Partners, care evaluează 50 de ţări în funcţie de capacitatea lor de a rezista şocurilor economice şi geopolitice, măsurând factori precum stabilitatea politică, inflaţia, guvernanţa, finanţele publice şi riscul valutar, mai degrabă decât randamentele aşteptate ale investiţiilor.

Europa conduce clasamentul global

Elveţia se clasează pe primul loc, cu un scor de 88,4 din 100, urmată de Danemarca şi Norvegia, cu 85,1, respectiv 83,5, potrivit sursei citate.

Europa domină lista generală, cu nouă din primele zece ţări. Singapore este singura excepţie, clasându-se pe locul al patrulea (scor 83,4) datorită guvernanţei şi finanţelor publice solide, dar şi în baza mediului de afaceri extrem de competitiv. Locurile 5 - 10 arată astfel: Suedia (83,2), Luxemburg (83), Finlanda (82,1), Olanda (80,8), Germania (80,7), Islanda (79,8).

Un model clar reiese din clasament: ţările cu instituţii politice stabile, finanţe publice disciplinate şi o politică monetară credibilă depăşesc constant performanţa economiilor mai mari, care se confruntă cu o incertitudine politică sau economică mai mare.

Scordul obţinut de ţări sugerează că rezistenţa - nu dimensiunea pieţei - este caracteristica definitorie a celor mai sigure destinaţii de investiţii din prezent.

Locurile 11 - 20 din clasament sunt următoarele: Canada (78,5), Austria (78,5), Estonia (78,4), Republica Cehă (78), Irlanda (77,9), Noua Zeelandă (77,8), Hong Kong (76,5), Slovenia (75,7), Regatul Unit (75,2), Coreea de Sud (74,8).

De ce se clasează SUA pe locul 24

Poziţionarea SUA în top evidenţiază una dintre cele mai mari diferenţe în percepţia privind siguranţa. În loc să evalueze doar dimensiunea economică, metodologia ia în considerare şi stabilitatea politică, soliditatea fiscală, inflaţia, volatilitatea monedei şi guvernanţa.

Drept urmare, economiile mai mici, precum Elveţia, Danemarca şi Singapore, se clasează înaintea pieţelor de investiţii mult mai mari.

Ce înseamnă o ţară sigură pentru investitori

Sursa citată menţionează că scorul Henley & Partners nu este conceput pentru a prezice care pieţe bursiere vor genera cele mai mari randamente. În schimb, acesta evaluează cât de rezistent este mediul investiţional general al fiecărei ţări în perioadele de stres economic şi geopolitic, prin evaluarea a 13 indicatori, inclusiv inflaţia, volatilitatea valutară, guvernanţa, stabilitatea politică şi finanţele publice.

Rezultatul este o perspectivă mai largă asupra siguranţei investiţiilor, concentrându-se mai puţin pe performanţa pieţei şi mai mult pe capacitatea unei ţări de a rămâne stabilă în perioadele de stres global.

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