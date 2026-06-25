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ENEVO Group şi Kraftfeld semnează contractul EPC pentru un proiect de stocare

L.B.
Companii / 25 iunie, 11:20

ENEVO Group şi Kraftfeld, la semnarea contractului

ENEVO Group şi Kraftfeld, la semnarea contractului

Proiectul de la Drăgăneşti-Olt se adaugă portofoliului în creştere al ENEVO Group în domeniul stocării energiei în baterii, care se depaseste acum de o capacitate de 1 GWh, aflată în execuţie sau deja operaţională.

Lucrările de construcţie sunt programate să înceapă în trimestrul al treilea din 2026, iar punerea în funcţiune şi intrarea în operare comercială sunt planificate pentru începutul anului 2027

ENEVO Group şi Kraftfeld au semnat contractul pentru construcţia unui sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o putere de 110 MW şi o capacitate de 220 MWh, la Drăgăneşti-Olt, în judeţul Olt, România. Proiectul include şi racordarea la reţeaua de înaltă tensiune. Contractul a fost semnat în cadrul Intersolar Europe 2026. Kraftfeld este proprietarul proiectului, iar ENEVO Group va avea rolul de contractor EPC, fiind responsabil de proiectarea, achiziţia şi construcţia la cheie a sistemului BESS şi a staţiei de înaltă tensiune aferente, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Sistemul va avea o putere nominală de descărcare de 110 MW şi o capacitate de 220 MWh, ceea ce îi va permite să stocheze şi să livreze energie electrică în funcţie de semnalele pieţei şi de nevoile operaţionale ale Sistemului Energetic Naţional. Lucrările de construcţie sunt programate să înceapă în trimestrul al treilea din 2026, iar punerea în funcţiune şi intrarea în operare comercială sunt planificate pentru începutul anului 2027.

Proiectul de la Drăgăneşti-Olt consolidează poziţia ENEVO Group ca partener EPC pentru sistemele de stocare a energiei în baterii de mare capacitate din România. Acesta se adaugă unui portofoliu care depăşeşte acum 1 GWh şi include proiecte de stocare aflate în execuţie sau deja operaţionale. Pe măsură ce nevoia de echilibrare şi flexibilitate a reţelei creşte, odată cu extinderea capacităţilor de producţie din surse regenerabile, ENEVO Group continuă să dezvolte capabilităţile tehnice şi experienţa necesare pentru livrarea proiectelor de infrastructură pentru energie regenerabilă de mare anvergură, în România şi în regiune.

„Proiectele de această amploare sunt posibile doar prin parteneriate solide, prin încredere şi printr-o viziune comună asupra unui viitor mai sustenabil şi mai sigur din punct de vedere energetic”, a declarat Ben Salm-Reifferscheidt, Managing Director al Kraftfeld.

„Stocarea energiei nu mai este opţională, ci reprezintă un element esenţial pentru construirea unui sistem energetic rezilient şi decarbonizat. Prin acest proiect, continuăm să ne extindem portofoliul BESS şi să demonstrăm că putem livra integral proiecte complexe de infrastructură de stocare complexă şi de mare capacitate. Suntem mândri să sprijinim Kraftfeld în implementarea acestui proiect şi să contribuim la o reţea electrică mai stabilă şi mai flexibilă în România”, a declarat Eduard Meiloiu, VP Renewables, ENEVO Group.

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