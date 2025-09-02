Erdogan cere SUA să revină asupra refuzului de a acorda vize liderilor palestinieni

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat marţi Statele Unite să reconsidere decizia de a nu acorda vize delegaţiei palestiniene pentru Adunarea Generală a ONU, care începe săptămâna viitoare, potrivit AFP, de la care afirmă cele ce urmează.

„Această decizie nu este conformă raţiunii de a fi a Naţiunilor Unite şi ar trebui revăzută cât mai repede posibil”, a declarat Erdogan jurnaliştilor turci, la întoarcerea din China.

Liderul turc a precizat că intenţionează să discute subiectul cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, subliniind că absenţa delegaţiei palestiniene „nu face decât să bucure Israelul”.

Departamentul de Stat american a anunţat că „revocă şi refuză” acordarea de vize pentru membrii Organizaţiei de Eliberare a Palestinei şi ai Autorităţii Palestiniene. Uniunea Europeană şi mai multe state membre au cerut, de asemenea, Washingtonului să revină asupra acestei decizii.