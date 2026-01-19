Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
eToro: „Bitcoin scade pe fondul blocării Legii CLARITY”

S.E.
Miscellanea / 19 ianuarie, 16:08

eToro: „Bitcoin scade pe fondul blocării Legii CLARITY”

După ce a atins un nivel de 98.000 de dolari la începutul săptămânii trecute, bitcoin a scăzut cu 6% pe fondul blocării aprobării proiectului de lege privind structura pieţei criptoactivelor din SUA (Legea CLARITY) şi al temerilor reînnoite legate de tarife vamale între SUA şi Uniunea Europeană, care afectează sentimentul pieţei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, Legea CLARITY, care are ca scop crearea unui cadru de reglementare clar pentru activele digitale în SUA, a determinat retragerea sprijinului din partea unor actori cheie din industria cripto, oferta de randament pentru stablecoins fiind în centrul divergenţelor.

Băncile au susţinut că permiterea randamentului pentru stablecoins ar putea atrage depozitele din conturile bancare tradiţionale, creând îngrijorări privind stabilitatea financiară, în timp ce actorii cheie din industria cripto au susţinut că finanţele tradiţionale urmăresc să elimine concurenţa prin interzicerea acestui lucru, a relatat sursa menţionată.

Viitorul proiectului de lege este acum incert, unii analişti sugerând că acesta ar putea fi retras complet dacă nu se ajunge la un acord, a subliniat eToro.

În perspectiva acestei săptămâni, avem datele privind cheltuielile de consum personal PCE - măsura preferată a Fed pentru inflaţie - precum şi datele privind PIB-ul SUA, care vor fi publicate joi, a amintit sursa citată. O valoare scăzută ar putea stimula speranţele investitorilor pentru reduceri mai rapide ale ratelor dobânzilor de către Fed şi ar putea determina creşterea preţurilor criptoactivelor, conform sursei amintite.

$DASH a crescut cu peste 116% în ultimele şapte zile şi continuă să profite de valul de „interes pentru monedele care asigură confidenţialitatea”, a informat comunicatul de presă, iar $ICP a crescut cu 37% faţă de săptămâna trecută, în urma unei propuneri a DFINITY, un contributor major la blockchain-ul Internet Computer, de a reduce rata de emitere a noilor ICP, precum şi a mecanismelor de stimulare a cererii de tokenuri şi de creştere a arderii - procesul de eliminare permanentă a tokenurilor din circulaţie, reducând astfel oferta totală.

ETF-urile bitcoin de tip spot din SUA au înregistrat săptămâna trecută intrări de peste 1,4 miliarde de dolari, cea mai mare sumă săptămânală de la începutul lunii octombrie, potrivit sursei citate, în timp ce miercuri s-au înregistrat intrări de 840,6 milioane de dolari, IBIT-ul BlackRock atrăgând 648,4 milioane de dolari - a nouăsprezecea zi ca mărime.

În plus, a mai transmis comunicatul, marţi şi miercuri s-au lichidat poziţii short în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, traderii care pariau împotriva creşterii preţului bitcoin fiind forţaţi să-şi lichideze poziţiile, ceea ce a contribuit la creşterea presiunii de cumpărare şi a propulsat bitcoin la nivelul de preţ de 98.000 de dolari.

