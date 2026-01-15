eToro a încheiat un parteneriat cu echipa BWT Alpine Formula One Team

Echipa BWT Alpine Formula One Team şi eToro au anunţat astăzi un parteneriat pentru mult aşteptatul sezon 2026, eToro devenind partenerul exclusiv al echipei în domeniul tranzacţionării şi investiţiilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, pe măsură ce atât Formula 1 cât şi investiţiile de retail continuă să crească la nivel global, parteneriatul reuneşte două mărci care împărtăşesc aceeaşi viziune asupra inovaţiei şi comunităţii. eToro facilitează celor peste 40 de milioane de utilizatori înregistraţi din 75 de ţări să tranzacţioneze, să investească, să înveţe şi să îşi împărtăşească cunoştinţele, a relatat sursa citată. Echipa BWT Alpine Formula One concurează la cel mai înalt nivel al sporturilor cu motor, unde pregătirea, precizia şi perfecţionarea continuă definesc succesul într-o nouă eră a reglementărilor din Formula 1 în 2026, potrivit sursei amintite.

„Suntem mândri să intrăm în acest parteneriat cu echipa BWT Alpine Formula One Team înaintea sezonului 2026. Formula 1 este condusă de spiritul inovator şi de angajamentul neîncetat pentru perfecţionare, care se aliniază puternic misiunii eToro de a oferi utilizatorilor noştri instrumentele financiare şi educaţia de care au nevoie pentru a-şi atinge obiectivele de investiţii în continuă evoluţie. Împreună, aşteptăm cu nerăbdare să creăm conţinut şi experienţe care să inspire fanii din întreaga lume”, a declarat Yoni Assia, cofondator şi CEO, eToro, în comunicat.

„Suntem încântaţi să îi urăm bun venit companiei eToro ca partener exclusiv din domeniul tranzacţionarii şi investiţiilor. Parteneriatul nostru reuneşte două mărci conduse de performanţă, inovaţie şi ambiţia comună de a depăşi convenţiile atât pe pistă, cât şi în afara acesteia. Dorim să aducem fanii mai aproape ca niciodată de acest sport prin campanii inovatoare, împreună cu parteneri care împărtăşesc aceeaşi viziune, precum eToro”, a adăugat Guy Martin, director de marketing global, BWT Alpine Formula One Team, în sursa citată.

Bazat pe valori comune precum inovaţia şi comunitatea, parteneriatul se va concentra pe implicarea fanilor la nivel global atât la nivel de conţinut cât şi prin participarea la numeroase experienţe pe tot parcursul sezonului, a mai informat sursa menţionată.