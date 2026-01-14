Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
eToro a lansat 250 de noi ETF-uri de tip UCITS

S.E.
14 ianuarie, 16:05

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro a anunţat adăugarea a încă 250 de ETF-uri de tip UCITS, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Obiectivul eToro este de a deschide pieţele globale şi de a simplifica cât mai mult investiţiile. Pentru investitorii noştri europeni, ETF-urile de tip UCITS reprezintă o poartă de acces esenţială către portofolii diversificate şi rentabile. Pe măsură ce cererea pentru aceste produse continuă să crească, în special în rândul clienţilor noştri europeni, suntem încântaţi să anunţăm adăugarea a 250 de noi ETF-uri UCITS, urmând ca alte sute să fie disponibile în curând”, a declarat Yossi Brandes, vicepreşedinte al departamentului de servicii de execuţie la eToro, în comunicat.

Conform sursei citate, ETF-urile UCITS oferă investitorilor un mijloc transparent, rentabil şi strict reglementat de acces la pieţele globale. Structurate în conformitate cu cadrul UCITS, acestea oferă protecţie puternică investitorilor, lichiditate zilnică şi expunere clară, bazată pe reguli, la o gamă largă de clase de active, sprijinind diversificarea eficientă a portofoliului, a relatat comunicatul.

Funcţia de investiţii recurente a eToro simplifică accesul, permiţând investitorilor să programeze investiţii automate într-o gamă largă de produse financiare, inclusiv ETF-uri, a subliniat comunicatul de presă. Cu posibilitatea de a aloca o sumă fixă la intervale regulate şi cu minime lunare începând de la doar 25 de dolari, investiţiile recurente permit investitorilor să-şi construiască treptat expunerea pe piaţă în timp, oferind o modalitate simplă şi fără fricţiuni de a investi în mai multe clase de active, potrivit sursei citate.

„Nu există niciodată un moment nepotrivit pentru a începe să investeşti. Investiţiile recurente reduc nevoia de a vă face griji cu privire la sincronizarea pieţei şi ajută investitorii să-şi construiască obiceiuri sănătoase pe termen lung. Noul nostru plan de investiţii recurente este o modalitate ideală de a construi în mod constant expunerea la ETF-uri.” a declarat Yossi Brandes, vicepreşedinte al departamentului de servicii de execuţie la eToro, în comunicatul de presă.

Investiţiile recurente pot oferi investitorilor multiple beneficii, inclusiv contribuţia la atenuarea impactului volatilităţii pieţei, a informat eToro, care a amintit că, de asemenea, ele pot aduce consecvenţă unei strategii de investiţii şi pot încuraja o abordare pe termen lung şi planificată a investiţiilor.

Poziţiile deschise în acţiuni şi ETF-uri prin planul de investiţii recurente al eToro sunt fără comisioane, a transmis comunicatul de presă. În plus, investiţiile recurente sunt supuse unor comisioane de conversie de 0% pentru depozitul recurent asociat, până la sfârşitul lunii martie 2026, a mai informat eToro.

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
