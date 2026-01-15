Eurowind Energy România pregăteşte primul său proiect hibrid eolian-fotovoltaic

Eurowind Energy România anunţă dezvoltarea proiectului Siminoc, un parc hibrid eolian-fotovoltaic amplasat în judeţul Constanţa, cu o investiţie estimată la aproximativ 65 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Proiectul beneficiază de sprijin prin mecanismul Contractelor pentru Diferenţă (CfD), ceea ce conferă stabilitate investiţiei şi susţine o execuţie predictibilă, a relatat sursa citată.

Conform sursei amintite, proiectul Siminoc are o capacitate instalată totală de aproximativ 49,6 MW, împărţită în mod echilibrat între componenta eoliană şi fotovoltaică, fiecare de circa 24,8 MW. Pe baza modelărilor tehnice curente, producţia anuală este estimată la aproximativ 120 GWh, echivalentul consumului a peste 50.000 de gospodării, a informat comunicatul.

Calendarul de implementare prevede finalizarea etapelor de avizare şi obţinerea autorizaţiei de construire în prima jumătate a anului 2026, demararea lucrărilor în 2027 şi punerea în funcţiune în 2028, cu ajustări posibile în funcţie de ritmul procedurilor administrative şi de programarea ferestrelor de racordare, reiese din comunicatul de presă. Selectarea modelelor de turbine şi a panourilor fotovoltaice, precum şi configurarea finală a echipamentelor BESS, sunt etape ulterioare pe măsură ce proiectul avansează în faza de achiziţii, a transmis sursa menţionată.

„Siminoc este primul nostru parc hibrid din România şi marchează un pas important în evoluţia portofoliului local. Nu mai privim proiectele doar ca pe simple capacităţi de producţie, ci ca pe active care oferă flexibilitate reală sistemului energetic. Combinarea eolianului cu fotovoltaicul şi, cel mai probabil, cu stocarea în baterii ne permite să aliniem producţia la cerere, să reducem variabilitatea locală şi să contribuim în mod responsabil la integrarea sigură a energiilor regenerabile”, a declarat Adrian Dobre, Country Manager, Eurowind Energy România, în comunicat.

La nivel local, proiectul va genera activitate economică în perioada de construcţie, va crea locuri de muncă temporare şi poziţii permanente în exploatare şi va contribui la bugetele comunităţii prin taxele şi impozitele aferente, conform sursei citate, care a subliniat că implementarea lucrărilor se va realiza în strânsă colaborare cu autorităţile şi operatorii de reţea.