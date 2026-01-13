Exporturile de ţiţei din Venezuela vor fi reluate sub supravegherea SUA

Venezuela începe să extragă mai mult petrol odată cu reluarea exporturilor, potrivit Reuters. Compania energetică de stat din Venezuela, PDVSA, a început să inverseze reducerile de producţie de petrol efectuate în cadrul unui embargo strict al SUA asupra petrolului, pe măsură ce exporturile de ţiţei sunt reluate sub supravegherea SUA, a relatat sursa citată.

Conform Reuters, exporturile de petrol ale membrului OPEC au scăzut aproape de zero în săptămânile care au urmat după ce Statele Unite au impus un blocaj asupra transporturilor de petrol în decembrie, doar compania petrolieră americană Chevron exportând ţiţei din joint-venture-urile sale cu PDVSA sub licenţă americană.

Embargoul a lăsat milioane de barili blocaţi în rezervoare şi nave terestre, a transmis sursa menţionată. Pe măsură ce depozitele s-au umplut, PDVSA a fost nevoită să închidă puţurile şi să ordone reducerea producţiei de petrol la joint-venture-urile din ţară, a subliniat Reuters.

Compania de stat instruieşte acum joint-venture-urile să reia producţia din grupurile de puţuri care au fost închise, în timp ce un al treilea petrolier a plecat marţi din coastele Venezuelei, potrivit sursei amintite.

Două superpetroliere au părăsit apele venezuelene luni seara, transportând fiecare aproximativ 1,8 milioane de barili de ţiţei, în ceea ce ar putea fi primele transporturi dintr-un acord de aprovizionare de 50 de milioane de barili între Caracas şi Washington, pentru a relua exporturile în urma capturării de către SUA a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a mai informat Reuters.