Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Exporturile de ţiţei din Venezuela vor fi reluate sub supravegherea SUA

S.E.
Internaţional / 13 ianuarie, 20:41

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Venezuela începe să extragă mai mult petrol odată cu reluarea exporturilor, potrivit Reuters. Compania energetică de stat din Venezuela, PDVSA, a început să inverseze reducerile de producţie de petrol efectuate în cadrul unui embargo strict al SUA asupra petrolului, pe măsură ce exporturile de ţiţei sunt reluate sub supravegherea SUA, a relatat sursa citată.

Conform Reuters, exporturile de petrol ale membrului OPEC au scăzut aproape de zero în săptămânile care au urmat după ce Statele Unite au impus un blocaj asupra transporturilor de petrol în decembrie, doar compania petrolieră americană Chevron exportând ţiţei din joint-venture-urile sale cu PDVSA sub licenţă americană.

Embargoul a lăsat milioane de barili blocaţi în rezervoare şi nave terestre, a transmis sursa menţionată. Pe măsură ce depozitele s-au umplut, PDVSA a fost nevoită să închidă puţurile şi să ordone reducerea producţiei de petrol la joint-venture-urile din ţară, a subliniat Reuters.

Compania de stat instruieşte acum joint-venture-urile să reia producţia din grupurile de puţuri care au fost închise, în timp ce un al treilea petrolier a plecat marţi din coastele Venezuelei, potrivit sursei amintite.

Două superpetroliere au părăsit apele venezuelene luni seara, transportând fiecare aproximativ 1,8 milioane de barili de ţiţei, în ceea ce ar putea fi primele transporturi dintr-un acord de aprovizionare de 50 de milioane de barili între Caracas şi Washington, pentru a relua exporturile în urma capturării de către SUA a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a mai informat Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3626
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4648
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8778
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.1962

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb