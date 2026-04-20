EY lansează inteligenţa artificială autonomă la nivelul întregii organizaţii

EY anunţă implementarea globală, la nivelul întregii organizaţii, a inteligenţei artificiale autonome în serviciile de audit, marcând o schimbare fundamentală a auditului transformat prin AI. Această lansare şi abordarea modernizată a auditului fac parte dintr-un demers în valoare de mai multe miliarde de USD care vizează calitatea auditului, tehnologia şi angajaţii în cadrul strategiei globale EY în derulare - „All in”.

EY încorporează direct un nou sistem cu agenţi multipli integrat cu Microsoft Azure, Microsoft Foundry şi Microsoft Fabric în EY Canvas, platforma tehnologică globală unică de audit care procesează anual peste 1,4 trilioane de înregistrări contabile. Aceste funcţionalităţi integrează fluxurile de lucru zilnice pentru 130.000 de specialişti în audit, în cadrul a 160.000 de misiuni de audit din peste 150 de ţări şi teritorii. Ele vor ajuta echipele de audit să coordoneze activităţi, procese şi tehnologii complexe şi să gestioneze riscurile într-un mod mai dinamic, având în paralel acces la îndrumări de audit şi contabilitate actualizate constant, la o scară şi cu o viteză fără precedent.

Această integrare generală a inteligenţei artificiale autonome încorporează imediat tehnologia în toate etapele auditului la nivel global, prin intermediul platformei EY Canvas, venind după o perioadă extinsă de activităţi susţinute de testare şi implementare pilot, încununate de succes. Se preconizează că, până în 2028, soluţia va sprijini integral toate activităţile de audit.

Această tehnologie are la bază o abordare modernă pentru auditorii EY, care va reduce povara administrativă pentru clienţi, va îmbunătăţi evaluările de risc şi va menţine rolul fundamental al raţionamentului, scepticismului şi discernământului uman. Aceasta va adapta fluxurile de lucru la specificul fiecărei misiuni, va consolida calitatea, va optimiza procesele, va oferi perspective suplimentare, va creşte încrederea şi va îmbunătăţi modul de desfăşurare a auditului pentru clienţii şi specialiştii EY.

Janet Truncale, preşedinte şi CEO global al EY, a declarat:

„Ajutăm cele mai mari organizaţii din lume să se transforme, dar, în acelaşi timp, aderăm noi înşine la aceleaşi standarde, ca prim client. Creşterea rapidă a volumului de date şi noile complexităţi legate de auditarea inteligenţei artificiale impun ca tehnologia şi specialiştii noştri să evolueze mai rapid ca niciodată. Auditul viitorului, efectuat de oameni şi susţinut de inteligenţa artificială, reprezintă un exemplu de referinţă de utilizare practică a acestei tehnologii la nivel de organizaţie, oferind valoare mai mare, perspective mai profunde şi un nivel sporit de încredere pentru clienţii şi părţile interesate, toate fiind susţinute de investiţiile noastre continue în cadrul strategiei «All in»”.

Sprijinirea organizaţiilor în propriile procese de transformare

Aceste îmbunătăţiri vin într-un moment esenţial, în care organizaţiile caută să valorifice pe deplin potenţialul inteligenţei artificiale. Un studiu recent, EY CEO Survey, a arătat că 97% dintre companii au iniţiat deja sau intenţionează să iniţieze o transformare la nivelul întregii organizaţii.

Metodologia şi sistemele de audit actualizate ale organizaţiei EY susţin un nivel mai mare de profunzime, relevanţă şi încredere în audit, într-un context în care aspectele complexe asociate cu prestarea de servicii de auditare a inteligenţei artificiale sunt dinamice şi încă în evoluţie.

Acestea stau, de asemenea, la baza unor servicii de audit atât pentru clienţii beneficiari direcţi, cât şi pentru clienţii altor servicii, pentru diagnosticare, guvernanţă, management al riscurilor şi mijloace de control prin inteligenţa artificială, ajutând organizaţiile să îşi evalueze nivelul de pregătire, să gestioneze riscurile asociate IA şi să asigure responsabilitate şi rezultate măsurabile în procesul de modernizare.

Marie-Laure Delarue, vicepreşedinte EY Global - Servicii de Audit, a adăugat:

„Angajamentul EY faţă de propria transformare ne oferă o poziţie unică pentru a ajuta organizaţiile din întreaga lume să implementeze inteligenţa artificială. Avându-i pe angajaţii noştri în prim-planul acestei transformări şi beneficiind de alianţa noastră cu Microsoft, EY oferă mai multă valoare, perspective mai profunde şi un nivel sporit de încredere pentru clienţii şi părţile cointeresate, redefinind permanent valoarea auditului în era AI”.

Alina Dimitriu, Partener, lider Audit şi Servicii Conexe, EY România: „Pentru echipele de audit din România, integrarea inteligenţei artificiale autonome în EY Canvas înseamnă, înainte de toate, un audit mai bine ancorat în realitatea fiecărei misiuni. Tehnologia ne ajută să gestionăm volume mari de date şi riscuri tot mai complexe, dar lasă în centru judecata profesională şi responsabilitatea umană. Este un pas important spre un audit mai relevant şi mai util pentru clienţii noştri, într-un context economic în continuă transformare.”

Susţinerea utilizării responsabile a inteligenţei artificiale la nivel de organizaţie

Fundamentul acestei implementări este reprezentat de alianţele strategice ale organizaţiei EY, în special cea cu Microsoft, ale cărui tehnologii cloud şi de inteligenţă artificială sunt integrate în platforma tehnologică EY. Sistemul cu agenţi multipli integrat în EY Canvas este construit pe baza Microsoft Foundry, Fabric şi Azure.

EY face parte din grupul inaugural al iniţiativei Frontier Firm AI Initiative, o colaborare între Microsoft şi The Harvard Digital Data Design Institute, fiind una dintre cele doar 14 organizaţii participante recunoscute pentru implementarea la scară largă a inteligenţei artificiale avansate.

Judson Althoff, CEO al diviziei Microsoft care deserveşte clienţii persoane juridice, a declarat:

„Pionieratul EY în utilizarea soluţiilor cloud şi de inteligenţă artificială ale Microsoft demonstrează ce este posibil atunci când tehnologia avansată este implementată la nivel de organizaţie. Ca participant la iniţiativa Frontier Firm AI Initiative, EY deschide drumul în utilizarea responsabilă şi scalabilă a inteligenţei artificiale în audit, accelerând inovarea şi ajutând organizaţiile să obţină valoare economică reală”.

Aceste noi funcţionalităţi AI au fost dezvoltate, testate şi implementate în conformitate cu cele nouă principii ale organizaţiei EY privind utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale şi apar în contextul în care EY îşi aprofundează angajamentul în acest important domeniu prin aderarea la programul Stanford University Institute for Human-Centered Artificial Intelligence Industrial Affiliates Program.

Pe lângă investiţiile semnificative în tehnologie, EY a dezvoltat un program global de formare pentru a perfecţiona competenţele tuturor specialiştilor în audit şi risc tehnologic din întreaga lume, în acest an. Programul structurat va include sesiuni de învăţare virtuale şi în format fizic şi va fi actualizat permanent în funcţie de evoluţiile în materie de reglementare, tehnologie şi metodologie.

La rândul său, Raj Sharma, EY Global Managing Partner - Growth & Innovation, a declarat:

„Demersurile curajoase ale EY de a integra inteligenţa artificială în unul dintre serviciile noastre fundamentale, respectiv construirea încrederii în pieţele de capital, transmit un semnal puternic cu privire la puterea, potenţialul şi fiabilitatea acestei tehnologii. Această transformare se bazează pe alianţa strategică profundă, pe termen lung, dintre EY şi Microsoft, ale cărui tehnologii cloud şi de inteligenţă artificială sunt esenţiale pentru implementarea responsabilă, sigură şi scalabilă a inteligenţei artificiale avansate la nivelul activităţii globale de audit a EY”.