F1: Lando Norris, învingător în Brazilia

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a câştigat Marele Premiu al Braziliei, duminică, pe circuitul Interlagos (4,309 km), şi a făcut un pas importat spre câştigarea primului său titlu de campion mondial de Formula 1, la o zi după ce reuşise să se impună şi în cursa de sprint de la Sao Paulo.

Norris l-a devansat cu 10,388 sec pe italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) şi cu 10,750 sec pe olandezul Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial din ultimii patru ani, ale cărui şanse de a-şi mai păstra coroana au scăzut simţitor după weekendul brazilian.

Performanţa lui Verstappen este una meritorie, în condiţiile a luat startul în Grand Prix-ul Braziliei de pe linia boxelor, după ce mecanicii săi au deschis să schimbe motorul monopostului său, în urma unei sesiuni de calificări dezastruoase pentru pilotul batav.

Australianul Oscar Piastri, coleg cu Norris la echipa McLaren şi unul dintre contracandidaţii acestuia în lupta pentru titlu, s-a clasat pe poziţia a patra, la 15,267 sec de învingător.

În urma acestui succes, Lando Norris (26 ani) a acumulat 390 de puncte în clasamentul general, consolidându-şi poziţia de lider, cu trei curse înainte de finalul sezonului. El este urmat de Oscar Piastri, cu 366 de puncte, şi de Max Verstappen, cu 341 de puncte.

Următorul Mare Premiu de Formula 1 din calendarul sezonului 2025 se va desfăşura la Las Vegas (Statele Unite), pe 22 noiembrie.

Clasamentul Marelui Premiu al Braziliei (305,939 km în total):

1. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1 h 32:01.596

2. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) +10.388

3. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +10.750

4. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) +15.267

5. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) +15.749

6. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) +29.630

7. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) +52.642

8. Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull) +52.873

9. Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) +53.324

10. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault) +53.914

11. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) +54.184

12. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) +54.696

13. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) +55.420

14. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) +55.766

15. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault) +57.777

16. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) +58.247

17. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) +1:09.176

Abandonuri:

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari): accident în primul tur

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari): accident în turul al şaselea

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari): probleme mecanice în turul 38.

Cel mai rapid tur: Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:12.400 în turul 59 (viteză medie: 165,928 km/h)

Clasamentele Campionatului Mondial de Formula 1:

Piloţi

1. Lando Norris (Marea Britanie) 390 puncte

2. Oscar Piastri (Australia) 366

3. Max Verstappen (Olanda) 341

4. George Russell (Marea Britanie) 276

5. Charles Leclerc (Monaco) 214

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 148

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 122

8. Alexander Albon (Thailanda) 73

9. Nico Hulkenberg (Germania) 43

10. Isack Hadjar (Franţa) 43