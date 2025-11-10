Filip & Company asistă Instant Factoring într-un parteneriat transfrontalier de securitizare de 30 milioane euro

Firma de avocatură Filip & Company a oferit asistenţă juridică societăţii Instant Factoring România, unul dintre principalii furnizori locali de soluţii fintech şi finanţare digitală prin factoring pentru IMM-uri, în structurarea şi implementarea unui parteneriat transfrontalier de securitizare în valoare de 30 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Tranzacţia, derulată în conformitate cu Regulamentul UE privind securitizarea, a presupus înfiinţarea unui fond de securitizare în Spania, sub supravegherea autorităţii spaniole de reglementare financiară, cu participarea unui fond din Luxemburg în calitate de creditor senior. Proiectul marchează o premieră în colaborarea dintre un fond internaţional de investiţii şi o instituţie financiară nebancară din România.

„Această tranzacţie stabileşte un nou punct de referinţă pentru sectorul fintech românesc şi pentru finanţarea alternativă a IMM-urilor. Demonstrează că instituţiile nebancare locale pot opera la standarde internaţionale, atrăgând capital şi încredere de pe pieţele externe”, a declarat Alexandra Manciulea, partener şi coordonator al practicii Drept bancar & Servicii financiare din cadrul Filip & Company.

Echipa care a asistat proiectul a fost coordonată de Alexandra Manciulea, alături de Rebecca Marina (counsel) şi Raluca Biţă (associate).

Potrivit firmei, tranzacţia confirmă capacitatea Filip & Company de a furniza soluţii juridice transfrontaliere complexe, combinând expertiza în reglementare financiară cu abordări inovatoare de structurare. Firma este clasată în primul eşalon Legal 500 pentru practica de Drept bancar şi servicii financiare.