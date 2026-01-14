Fort a numit-o pe Delia Necula în funcţia de CEO şi îşi consolidează Consiliul de Administraţie

Fort (simbol bursier 4RT), companie specializată în Securitate cibernetică listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă numirea Deliei Necula în funcţia de Chief Executive Officer (CEO), precum şi consolidarea Consiliului de Administraţie prin cooptarea unor profesionişti cu experienţă relevantă în investiţii, tehnologie şi management strategic, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, Delia Necula preia conducerea executivă a Fort, păstrându-şi totodată calitatea de membră a Consiliului de Administraţie - experienţa sa în managementul strategic şi dezvoltarea afacerilor o poziţionează ideal pentru a coordona următoarea etapă de dezvoltare a companiei.

„Preiau conducerea Fort într-un moment în care securitatea cibernetică nu mai este o opţiune, ci o necesitate imperativă pentru orice organizaţie. Ameninţările devin tot mai sofisticate, adoptarea accelerată a soluţiilor AI creează noi vulnerabilităţi, iar cadrul legislativ european - prin directivele NIS2, DORA şi AI ACT - impune standarde mai stricte companiilor din sectoarele critice. Fort are expertiza şi echipa necesare pentru a răspunde acestor provocări”, a declarat Delia Necula, CEO Fort, în comunicatul de presă.

Delia Necula are peste 20 de ani de experienţă în management executiv şi dezvoltare comercială, fiind implicată activ în ecosistemul de tehnologie, ca board member, investitor şi mentor, a subliniat sursa citată. Cu un track record dovedit în scalarea afacerilor şi gestionarea tranzacţiilor M&A, anterior numirii în funcţia de CEO a activat ca Venture Partner în cadrul Agista, fondul de investiţii care este acţionarul majoritar al Fort, conform sursei citate.

Odată cu numirea Deliei Necula în funcţia executivă, Fort anunţă noua structură a Consiliului de Administraţie, a relatat comunicatul, care a mai transmis că Dragoş Dărăbuţ îşi continuă mandatul, iar board-ul se completează cu:

*Anca Maniţiu preia rolul de reprezentant al acţionarului majoritar în cadrul board-ului. Anca Maniţiu este Executive Board Member al fondului de investiţii Agista şi Deputy CEO al Impetum Group, cu peste 28 ani de experienţă în banking, investitii alternative şi pieţe de capital, inclusiv ca membră în diverse board-uri de companii listate sau private.

*Andreea Bulisache este un executiv internaţional în tehnologie cu expertiză în guvernanţa AI şi securitate cibernetică. A activat peste un deceniu la Microsoft, coordonând iniţiative de transformare digitală, iar în prezent consiliază fonduri de investiţii, consilii de administraţie şi companii de tehnologie.

*Bogdan Moldovan este CEO al Axigen Messaging, companie românească de software enterprise specializată în soluţii de email şi colaborare, cu prezenţă globală. Are peste 20 de ani de experienţă în tehnologie, dezvoltare de business, inclusiv în IA şi securitatea infrastructurilor digitale.

„Aceste numiri reflectă angajamentul nostru de a atrage în echipa şi ecosistemul Fort profesionişti cu viziune strategică şi experienţă diversă. Andreea Bulisache şi Bogdan Moldovan, lideri cu experienţă în tehnologie şi dezvoltare de business, vor contribui ca membri independenţi la accelerarea creşterii companiei”, a adăugat Delia Necula, în sursa citată.

Schimbările din conducerea Fort vin într-un moment de creştere accelerată a pieţei de securitate cibernetică din ţara noastră, conform sursei menţionate. Directiva europeană NIS2, intrată în vigoare, extinde obligaţiile de conformitate la companiile cu peste 50 de angajaţi sau cifră de afaceri de peste 10 milioane euro, din 15 sectoare considerate critice, a amintit comunicatul de presă. În paralel, regulamentul DORA impune standarde stricte de rezilienţă operaţională digitală pentru sectorul financiar, a subliniat sursa amintită.

Fort oferă servicii integrate de securitate cibernetică, incluzând teste de penetrare, audit de conformitate IT, consultanţă pentru implementarea standardelor internaţionale (ISO 27001, SOC2), precum şi servicii de tip CISO-as-a-Service şi Security Operations Center (SOC), a mai transmis comunicatul de presă.