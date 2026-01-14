Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fort a numit-o pe Delia Necula în funcţia de CEO şi îşi consolidează Consiliul de Administraţie

S.E.
Piaţa de Capital / 14 ianuarie, 17:55

Sursa foto: Axios PR & Public Affairs

Sursa foto: Axios PR & Public Affairs

Fort (simbol bursier 4RT), companie specializată în Securitate cibernetică listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă numirea Deliei Necula în funcţia de Chief Executive Officer (CEO), precum şi consolidarea Consiliului de Administraţie prin cooptarea unor profesionişti cu experienţă relevantă în investiţii, tehnologie şi management strategic, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, Delia Necula preia conducerea executivă a Fort, păstrându-şi totodată calitatea de membră a Consiliului de Administraţie - experienţa sa în managementul strategic şi dezvoltarea afacerilor o poziţionează ideal pentru a coordona următoarea etapă de dezvoltare a companiei.

„Preiau conducerea Fort într-un moment în care securitatea cibernetică nu mai este o opţiune, ci o necesitate imperativă pentru orice organizaţie. Ameninţările devin tot mai sofisticate, adoptarea accelerată a soluţiilor AI creează noi vulnerabilităţi, iar cadrul legislativ european - prin directivele NIS2, DORA şi AI ACT - impune standarde mai stricte companiilor din sectoarele critice. Fort are expertiza şi echipa necesare pentru a răspunde acestor provocări”, a declarat Delia Necula, CEO Fort, în comunicatul de presă.

Delia Necula are peste 20 de ani de experienţă în management executiv şi dezvoltare comercială, fiind implicată activ în ecosistemul de tehnologie, ca board member, investitor şi mentor, a subliniat sursa citată. Cu un track record dovedit în scalarea afacerilor şi gestionarea tranzacţiilor M&A, anterior numirii în funcţia de CEO a activat ca Venture Partner în cadrul Agista, fondul de investiţii care este acţionarul majoritar al Fort, conform sursei citate.

Odată cu numirea Deliei Necula în funcţia executivă, Fort anunţă noua structură a Consiliului de Administraţie, a relatat comunicatul, care a mai transmis că Dragoş Dărăbuţ îşi continuă mandatul, iar board-ul se completează cu:

*Anca Maniţiu preia rolul de reprezentant al acţionarului majoritar în cadrul board-ului. Anca Maniţiu este Executive Board Member al fondului de investiţii Agista şi Deputy CEO al Impetum Group, cu peste 28 ani de experienţă în banking, investitii alternative şi pieţe de capital, inclusiv ca membră în diverse board-uri de companii listate sau private.

*Andreea Bulisache este un executiv internaţional în tehnologie cu expertiză în guvernanţa AI şi securitate cibernetică. A activat peste un deceniu la Microsoft, coordonând iniţiative de transformare digitală, iar în prezent consiliază fonduri de investiţii, consilii de administraţie şi companii de tehnologie.

*Bogdan Moldovan este CEO al Axigen Messaging, companie românească de software enterprise specializată în soluţii de email şi colaborare, cu prezenţă globală. Are peste 20 de ani de experienţă în tehnologie, dezvoltare de business, inclusiv în IA şi securitatea infrastructurilor digitale.

„Aceste numiri reflectă angajamentul nostru de a atrage în echipa şi ecosistemul Fort profesionişti cu viziune strategică şi experienţă diversă. Andreea Bulisache şi Bogdan Moldovan, lideri cu experienţă în tehnologie şi dezvoltare de business, vor contribui ca membri independenţi la accelerarea creşterii companiei”, a adăugat Delia Necula, în sursa citată.

Schimbările din conducerea Fort vin într-un moment de creştere accelerată a pieţei de securitate cibernetică din ţara noastră, conform sursei menţionate. Directiva europeană NIS2, intrată în vigoare, extinde obligaţiile de conformitate la companiile cu peste 50 de angajaţi sau cifră de afaceri de peste 10 milioane euro, din 15 sectoare considerate critice, a amintit comunicatul de presă. În paralel, regulamentul DORA impune standarde stricte de rezilienţă operaţională digitală pentru sectorul financiar, a subliniat sursa amintită.

Fort oferă servicii integrate de securitate cibernetică, incluzând teste de penetrare, audit de conformitate IT, consultanţă pentru implementarea standardelor internaţionale (ISO 27001, SOC2), precum şi servicii de tip CISO-as-a-Service şi Security Operations Center (SOC), a mai transmis comunicatul de presă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb