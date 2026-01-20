FT: Trump anunţă la Davos o reuniune pe tema Groenlandei, după o discuţie „foarte bună” cu Mark Rutte

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că va avea la Davos o întâlnire cu „diverse părţi” pe tema Groenlandei, după o convorbire telefonică pe care a descris-o drept „foarte bună” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit unei relatări publicate de Financial Times. Conform Financial Times, Trump a scris marţi pe platforma Truth Social că a discutat cu Mark Rutte despre Groenlanda şi că a fost de acord cu organizarea unei întâlniri la World Economic Forum de la Davos, unde este aşteptat să participe miercuri. În mesajul publicat, preşedintele american a afirmat că „Groenlanda este imperativă pentru securitatea naţională şi mondială” şi că „nu poate exista nicio cale de întoarcere” în această chestiune.

Financial Times notează că declaraţiile lui Trump intervin într-un context de tensiuni crescânde între Europa şi Washington, generate de ameninţările preşedintelui american privind preluarea insulei arctice. Publicaţia menţionează că Danemarca a trimis recent un contingent suplimentar de soldaţi şi conducerea armatei sale în Groenlanda, pe lângă trupele deja prezente pe teritoriu.

Aceeaşi sursă relatează că Trump a publicat marţi şi o imagine aparent generată de inteligenţă artificială, în care apar el însuşi, vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio în Groenlanda, alături de un steag american şi un mesaj care sugerează transformarea insulei în „teritoriu american”.

Financial Times mai consemnează că ameninţările preşedintelui american privind introducerea unor tarife de 10% pentru statele europene au alimentat temeri legate de un posibil război comercial transatlantic, cu efecte vizibile pe pieţele financiare. Potrivit publicaţiei, acţiunile europene şi contractele futures de pe Wall Street au scăzut pentru a doua zi consecutiv, în timp ce dolarul şi titlurile de stat americane au înregistrat, de asemenea, corecţii.

În marja reuniunii de la Davos, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a îndemnat partenerii comerciali ai Statelor Unite să „respire adânc şi să lase lucrurile să evolueze”, reiterând totodată sprijinul Washingtonului pentru NATO, mai relatează Financial Times.