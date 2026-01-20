Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

FT: Trump anunţă la Davos o reuniune pe tema Groenlandei, după o discuţie „foarte bună” cu Mark Rutte

M.S.
Internaţional / 20 ianuarie, 11:55

FT: Trump anunţă la Davos o reuniune pe tema Groenlandei, după o discuţie „foarte bună” cu Mark Rutte

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că va avea la Davos o întâlnire cu „diverse părţi” pe tema Groenlandei, după o convorbire telefonică pe care a descris-o drept „foarte bună” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit unei relatări publicate de Financial Times. Conform Financial Times, Trump a scris marţi pe platforma Truth Social că a discutat cu Mark Rutte despre Groenlanda şi că a fost de acord cu organizarea unei întâlniri la World Economic Forum de la Davos, unde este aşteptat să participe miercuri. În mesajul publicat, preşedintele american a afirmat că „Groenlanda este imperativă pentru securitatea naţională şi mondială” şi că „nu poate exista nicio cale de întoarcere” în această chestiune.

Financial Times notează că declaraţiile lui Trump intervin într-un context de tensiuni crescânde între Europa şi Washington, generate de ameninţările preşedintelui american privind preluarea insulei arctice. Publicaţia menţionează că Danemarca a trimis recent un contingent suplimentar de soldaţi şi conducerea armatei sale în Groenlanda, pe lângă trupele deja prezente pe teritoriu.

Aceeaşi sursă relatează că Trump a publicat marţi şi o imagine aparent generată de inteligenţă artificială, în care apar el însuşi, vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio în Groenlanda, alături de un steag american şi un mesaj care sugerează transformarea insulei în „teritoriu american”.

Financial Times mai consemnează că ameninţările preşedintelui american privind introducerea unor tarife de 10% pentru statele europene au alimentat temeri legate de un posibil război comercial transatlantic, cu efecte vizibile pe pieţele financiare. Potrivit publicaţiei, acţiunile europene şi contractele futures de pe Wall Street au scăzut pentru a doua zi consecutiv, în timp ce dolarul şi titlurile de stat americane au înregistrat, de asemenea, corecţii.

În marja reuniunii de la Davos, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a îndemnat partenerii comerciali ai Statelor Unite să „respire adânc şi să lase lucrurile să evolueze”, reiterând totodată sprijinul Washingtonului pentru NATO, mai relatează Financial Times.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 12:30)

    Secretarul Trezoreriei SUA avertizează Europa în legătură cu Groenlanda:

    „Stați liniștiți, respirați adânc. Cel mai rău lucru pe care îl pot face țările este să escaladeze conflictul cu Statele Unite”.

    Relaxeaza-te Europo, ca nu doare! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb