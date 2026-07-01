Furnizorii cripto pot opera, de astăzi, doar cu autorizaţie MiCA; impas instituţional în ţara noastră

Furnizorii de servicii privind criptoactivele nu mai pot opera în ţara noastră, începând de astăzi, fără autorizaţia prevăzută de Regulamentul MiCA, în condiţiile în care perioada de tranziţie s-a încheiat la 30 iunie, iar noul regim european se aplică integral.

Regulamentul european privind criptoactivele (MiCA) este primul cadru legislativ unitar al Uniunii Europene dedicat criptomonedelor şi serviciilor asociate acestora, menit să creeze o piaţă sigură şi transparentă, să protejeze investitorii în cripto, dar şi să stimuleze inovaţia în domeniul financiar digital. Deşi Regulamentul, care se aplică emitenţilor de criptoactive, precum şi furnizorilor de servicii pentru criptoactive din Uniunea Europeană, a intrat în vigoare la 29 iunie 2023, legiuitorul european a prevăzut o aplicare etapizată a dispoziţiilor sale, precum şi o perioadă tranzitorie care, în unele state membre, inclusiv în ţara noastră, s-a încheiat la 1 iulie 2026, potrivit informaţiilor publicate pe portalul oficial al legislaţiei Uniunii Europene.

MiCA înlocuieşte multitudinea de reglementări naţionale cu un set unic de norme valabil în toate cele 27 de state membre. O companie autorizată într-o ţară din UE primeşte un ”paşaport” care îi permite să opereze în întregul bloc comunitar. În schimb, aceasta trebuie să respecte cerinţe stricte privind nivelul capitalului propriu, guvernanţa corporativă, protejarea fondurilor clienţilor şi măsurile de prevenire a spălării banilor, conform unui articol publicat săptămâna trecută de Euronews.

• România, Grecia, Ungaria, Polonia şi Portugalia nu emiseseră nicio licenţă în baza MiCA până la data de 26 iunie, potrivit Traders Union

Ţara noastră nu are însă desemnată, până în prezent, o autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului MiCA, potrivit declaraţiilor lui Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), într-un interviu acordat ziarului Bursa, astfel încât, în prezent, nu pot fi primite sau soluţionate cereri formulate în temeiul Regulamentului.

Acest lucru nu înseamnă că MiCA nu se aplică în România. Ca regulament european, MiCA produce efecte directe în toate statele membre. Însă, în lipsa desemnării unei autorităţi competente, aplicarea sa efectivă este afectată: de pildă, nu există o autoritate care să poată primi, analiza şi soluţiona cererile de autorizare formulate în temeiul MiCA.

”Solicitările de autorizare în temeiul dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2023/1114 vor putea fi soluţionate de autorităţile naţionale competente cu atribuţii în acest sens ulterior intrării în vigoare a legislaţiei naţionale care asigură implementarea Regulamentului (UE) 2023/1114”, spune Gabriel-Ioan Avrămescu.

De altfel, conform unui articol publicat la începutul acestei săptămâni de platforma de analiză şi informaţii financiare Traders Union, care cita date ale Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), România nu emisese până la 26 iunie nicio licenţă în baza MiCA, alături de Grecia, Ungaria, Polonia şi Portugalia.

Ziarul Bursa a solicitat opinii de la trei furnizori de servicii cripto din ţara noastră privind stadiul autorizării conform MiCA şi alte informaţii relevante, dar până la închiderea ediţiei niciunul dintre aceştia nu răspunsese solicitării noastre.

• Coinbase, Kraken şi Revolut au obţinut autorizarea MiCA, conform Euronews

Conform Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), doar circa 210 firme obţinuseră autorizaţia completă până în luna mai, dintr-un total de peste 1.200 de companii care deţineau anterior înregistrări naţionale pentru furnizarea de servicii cripto în Uniunea Europeană, scrie Euronews într-un publicat săptămâna trecută.

Mai multe nume importante din industria cripto au reuşit deja să obţină autorizaţiile necesare. Coinbase a fost autorizată în Irlanda, iar Kraken a obţinut licenţe în Irlanda şi Luxemburg. Totodată, aplicaţia bancară Revolut şi-a asigurat licenţa din partea autorităţii de reglementare din Cipru la sfârşitul anului trecut, ceea ce îi permite să ofere servicii cu criptomonede în întreaga Uniune Europeană, mai scrie Euronews.

În schimb Binance a anunţat, săptămâna trecută, că şi-a retras cererea de autorizare conform Regulamentuluii MiCA în Grecia şi va solicita autorizarea într-un alt stat membru al UE. Compania a subliniat că fondurile clienţilor sunt în siguranţă, urmând să contacteze toţi utilizatorii săi din Uniunea Europeană pentru furnizarea explicaţiilor necesare.

”Europa reprezintă o regiune de importanţă strategică pentru Binance, iar obiectivul nostru de a opera în baza unui cadru MiCA clar, echitabil şi armonizat rămâne neschimbat. Continuăm să susţinem obiectivul regulamentului MiCA de a crea un cadru de reglementare unitar pentru activele cripto în întreaga Uniune Europeană şi suntem încrezători că vom obţine autorizarea într-un alt stat membru al UE în lunile următoare”, se menţionează într-un comunicat publicat pe site-ul companiei.

Alex Fazel, şeful departamentului de parteneriate al companiei SwissBorg, a estimat că termenul-limită de 1 iulie pentru implementarea regulamentului MiCA poate lăsa peste zece milioane de utilizatori de criptomonede din Uniunea Europeană în situaţia de a-şi căuta o nouă platformă, potrivit unui articol publicat la începutul acestei săptămâni de CoinDesk.